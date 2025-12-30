В Татарстане хотят вывести газовое оборудование из квартир
В Татарстане рассматривают возможность частичной или полной дегазификации жилого фонда с целью повышения безопасности граждан. Об этом сообщил замгендиректора ООО «Газпром трансгаз Казань» Рамис Саляхов.
Рамис Саляхов отметил, что из квартир следует вывести проточные газовые водонагреватели, а в лучшем случае — отказаться от использования газа внутри жилья, включая оборудование для приготовления пищи и кипячения воды. По его словам, это связано с систематическими нарушениями со стороны жителей, в том числе самовольной перепланировкой квартир и переустройством газовых сетей.
В 2025 году техобслуживание выдало более 12 тыс. предостережений. Одним из серьезных нарушений является замуровывание газопроводов, что мешает проведению проверок. Также жители часто игнорируют требования по замене старого газового оборудования.