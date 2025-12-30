В Татарстане хотят вывести газовое оборудование из квартир

В Татарстане рассматривают возможность частичной или полной дегазификации жилого фонда с целью повышения безопасности граждан. Об этом сообщил замгендиректора ООО «Газпром трансгаз Казань» Рамис Саляхов.

Рамис Саляхов отметил, что из квартир следует вывести проточные газовые водонагреватели, а в лучшем случае — отказаться от использования газа внутри жилья, включая оборудование для приготовления пищи и кипячения воды. По его словам, это связано с систематическими нарушениями со стороны жителей, в том числе самовольной перепланировкой квартир и переустройством газовых сетей.

В 2025 году техобслуживание выдало более 12 тыс. предостережений. Одним из серьезных нарушений является замуровывание газопроводов, что мешает проведению проверок. Также жители часто игнорируют требования по замене старого газового оборудования.

Влас Северин