Между Москвой и Минском запустят ночной безостановочный поезд «Ласточка»

Власти Белоруссии достигли договоренности с «Российскими железными дорогами» о запуске между Минском и Москвой еще одного рейса поезда «Ласточка». Стороны рассчитывают, что это поможет решить проблему с нехваткой билетов на маршруте, заявил посол Белоруссии в РФ Александр Рогожник.

По словам дипломата, за последние пару лет в расписание маршрута добавили дополнительные составы, и «сегодня заполненность поездов достигает примерно 80%». В частности, с 15 декабря появился еще один поезд с двумя вагонами бизнес-класса.

«С РЖД достигнута еще одна договоренность — о запуске ночных безостановочных "Ласточек"», — рассказал посол изданию «СБ. Беларусь сегодня».

Скоростные поезда «Ласточка» курсируют между Москвой и Минском с апреля 2021 года. За это время они перевезли свыше 3 млн пассажиров. За 10 месяцев текущего года пассажиропоток составил более 600 тыс. человек, что почти на 13% больше показателя прошлого года.