«Начнем с самого главного новогоднего блюда — салата оливье»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о создании праздничного новогоднего стола, где традиционные ингредиенты салата оливье представлены в виде известных дизайн-объектов и элементов предметного искусства.

Мы традиционно уже много лет собираем шуточный праздничный стол. В прошлом году мы собирали его ювелирным — блюда и напитки из украшений и драгоценных объектов. В этом году давайте попробуем пойти в сторону предметного дизайна. И, конечно, начать с самого главного новогоднего блюда — салата оливье, собранного из культовых дизайн-объектов. Яйцо здесь появляется абсолютно логично — это Egg Chair Арне Якобсена — один из самых легендарных предметов дизайна XX века, объект, который знают даже те, кто не интересуется дизайном.

Картофель в виде дизайн-объекта, конечно, выглядел бы странно, но сегодня картофель используется как материал — картофельный крахмал и картофельное волокно применяются в биодизайне и устойчивых интерьерных объектах — от светильников до декоративных предметов, выбирай на вкус. Огурец в нашем оливье — это зеленые подсвечники и свечи с запахом огурца из Loewe Home Scents. Горошек — серия Pea Pod Майкла Арама, хорошо известная коллекция предметов для сервировки стола, где форма стручка и горошин становится главной дизайн-фишкой. С курицей посмотрим не в сторону китчевых декоративных фигурок, а вспомним объекты от дизайнерских брендов. Так, у Alessi есть елочная игрушка в виде цыпленка, вылупляющегося из яйца. А морковь в этом салате появляется не как форма, а как цвет — carrot orange. В этом ярком оттенке можно вспомнить Kartell с их культовыми пластиковыми объектами и мебелью в насыщенном морковно-оранжевом цвете.

Анна Минакова