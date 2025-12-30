«Это были идолы-хранители, оберегавшие деревни от злых сил в зимнее время»

Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает о том, как менялось восприятие снежных фигур и как на это повлиял Микеланджело.

Если слепить его в полнолуние, то потом долго будут мучить ночные кошмары. Если повесить ему на шею связку чеснока, то он отгонит прочь болезни. А если на него наткнется зловредный дух, то утонет в снегу до весны, лишившись возможности вредить людям. Первые снеговики, которых лепили наши предки, вовсе не походили на веселых здоровяков с носами-морковками. Это были идолы-хранители, оберегавшие деревни от злых сил в трудное зимнее время. В XV веке суеверие обернулось искусством: неожиданно снежной венецианской зимой Пьеро Медичи, сын покровителя искусств Лоренцо Великолепного, приказал 18-летнему Микеланджело создать для него снежную скульптуру. Она, по легенде, оказалась так хороша, что ее создателя удостоили места за столом правителя. А снежные фигуры с тех пор стали лепить все чаще и для красоты, и для развлечения. Снеговик же из могущественного идола превратился в веселого помощника Деда Мороза. Такова она, волшебная сила искусства.

Павел Шинский