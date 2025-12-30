«Шансы на допуск российских сборной и клубов все-таки есть»

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков рассчитывает на возращение клубов и сборной из РФ на международные турниры в будущем году. По мнению чиновника, для этого даже не понадобится иск в Спортивный арбитражный суд. Стоит ли болельщикам ждать положительного решения от FIFA и UEFA после Нового года? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

сборная России по футболу

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Заявления на тему возращения российских клубов и сборной на международные турниры снова идут потоком. Надежду болельщикам, как всегда, дает глава РФС Александр Дюков. Он уверяет, что в мире практически не осталось стран, которые были бы против России. Кроме того, чиновник видит прогресс в вопросе допуска и считает, что иск в Спортивный арбитражный суд будет крайней мерой. Позитив перед Новым годом это прекрасно, только вот не все его разделяют. Даже в том случае если FIFA, например, примет положительное для РФ решение, проблем меньше не станет, уверен бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко: «Как мы, например, сможем играть в Прибалтике, Польше? Есть страны, в которых мы в принципе не можем выступать. И как эту проблему решать, я не знаю. Все время играть на нейтральном поле? То есть житейские стороны этого вопроса тоже очень важны».

Причем нужно спешить. Хотелось бы, чтобы решение по сборным и клубам было принято до завершения чемпионата мира по футболу, который стартует 11 июня 2026 года. Ведь если российская сборная опять не попадет на отборочный турнир Евро-2028, то потеряны будут еще два года. Да и клубы тоже должны успеть, иначе квалификации в еврокубках стартуют без них, и попасть туда будет нереально. И вот тут как раз и может понадобиться Спортивный арбитражный суд, где в последнее время российская сторона работает успешно. Министр спорта Михаил Дегтярёв рассказывал о нынешних возможностях не без гордости: «Мы работаем с юристами и адвокатами, со швейцарскими ребятами, которые привлекают серьезных экспертов».

Правда, РФС уже обращался в CAS в 2022-м и получил отказ в удовлетворении исков. К тому уже не стоит забывать, что чиновники FIFA и UEFA не раз подчеркивали, что российские футболисты не будут играть до завершения военных действий на Украине. Впрочем, сейчас ситуация изменилась, рассказал спортивный юрист Артём Пацев: «Добавились еще и примеры других стран, которые, так или иначе, тоже находятся в состоянии конфликта. И совершенно спокойно проводятся и футбольные матчи, и другие соревнования, и никто не видит особой опасности для спортсменов или болельщиков тех или иных команд. Поэтому я думаю, что расчет больше на то, что достигнуты некие кулуарные договоренности о том, что строгий запрет будет ослаблен».

Так что шансы на допуск российских сборной и клубов все-таки есть. К тому же геополитическая ситуация меняется. Но пока, несмотря на множество позитивных новостей, о каком-то прорыве говорить не приходится. Многие федерации продолжают гнуть свою линию, и порой даже выигранные суды не решают проблем. Например, российских саночников не пустили на Кубок мира в Латвию, просто не выдав им визы. Так что лед, конечно, тронулся, но вот насколько быстро завершится ледоход, точно никто сказать не сможет.

Владимир Осипов