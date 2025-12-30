Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о достижениях и премьерах бренда.

В автомобильном мире в 2025 году, конечно же, много чего произошло. На фоне безудержного развития китайского автомобилестроения еще больше забуксовало европейское. У американского же проблемы уже лет 20. А вот японцы держатся молодцом. И если бы мне доверили присуждать какие-то премии за достижения в 2025-м, то я, безусловно, выделил бы Toyota. Причем, это касается не только конкретно автомобилей, но и жизни в целом. В сентябре марка достроила свой «Тканый город». Чтобы вы понимали, это такое «Сколково» или «Иннополис», но построенные не у нас, а с видом на гору Фудзи. Там население будет состоять из изобретателей и провидцев, а также роботов, которые будут им прислуживать, создавая комфортную среду. Еще Toyota создали новый бренд Century. Название и авторитет самого престижного японского седана легли в основу люксовой марки, которой поставлена задача тягаться с Bentley, причем за пределами Страны восходящего солнца.

Целым фейерверком идей удивил другой суббренд Toyota, а именно Lexus. Как вам шестиколесный минивэн? Скажете «дичь», но японцы ребята серьезные, просто так, ради шоу, они редко что делают. Кроссоверу Toyota RAV4 я бы присудил приз «Стабильность года». Бестселлер воплотился уже в шестом поколении, и перемены восприняты публикой как должное. Тем более японцы от добра добра не искали: новизна умеренная, а двигатель внутреннего сгорания сохранен. В этом суетном мире модель все еще выглядит непоколебимой. Ну а «Автомобилем года» я бы выбрал Toyota Land Cruiser FJ. Маленький «Крузачок», кажется, ответил на все запросы, которые сегодня можно предъявить к автомобилю и перечислить которые едва ли хватит пальцев на двух руках. Компактный, практичный, комфортный, модно-угловатый, олдскульный, бензиновый, проходимый, японский, именитый. Ничего более универсального в массовом сегменте за год не образовалось. Есть у этой машины, пожалуй, только один недостаток — официально у нас в стране, впрочем, как и другая продукция Toyota, Land Cruiser FJ, увы, не продается.

Дмитрий Гронский