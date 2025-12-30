Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о том, как популярные в прошлом видеоигры помогают справляться со стрессом.

Смелые и ловкие братья Марио не только собирают грибочки и монетки, но также помогают справиться с выгоранием. К такому выводу в совместном исследовании пришли ученые из Великобритании и Японии. Они провели опросы среди сотен студентов и выяснили, что видеоигры, в которые мы играли в прошлом, пробуждают чувство детского изумления, того легкого восторга, который редко встречается в мире дедлайнов и бесконечных уведомлений. Это ощущение радости напрямую связано с повышением общего уровня счастья. А чем счастливее человек, тем меньше у него признаков эмоционального выгорания. Причем чем глубже испытуемые ныряли в эти пиксельные миры, тем ярче был этот эффект.

Ученые нарекли детское любопытство психологическим инструментом, а игры — доступным и не вызывающим стресса цифровым механизмом, который может запустить эмоциональную перезагрузку. За отправную точку ученые предлагают взять классику — Super Mario Bros. и аркаду про динозаврика Йоши. К счастью, способов погрузиться в детство сейчас предостаточно: на маркетплейсах можно найти геймстики стоимостью около 1 тыс. руб. с огромным набором ностальгии. К слову, мой опыт профилактики выгорания таким способом подтверждает выводы ученых. Но возникает вопрос: если принцессу никак не удастся спасти, а прыжки через черепах не увенчаются успехом, то что делать с новой порцией стресса? И может ли такое лечение обернуться зависимостью?

Анна Кулецкая