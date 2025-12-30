Жительницу Ишимбая отправили в колонию за наезд на пешехода на тротуаре

Ишимбайский городской суд приговорил местную жительницу к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении, а также на два года и 10 месяцев запретил ей управлять автомобилями за наезд на пенсионерку.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, в августе осужденная, находясь за рулем Great Wall в пьяном виде, на пересечении улиц Советской и Бульварной улиц в Ишимбае наехала на тротуар, где в этот момент находилась 86-летняя пенсионерка. Пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы, где она через несколько дней скончалась.

Суд признал водительницу виновной в нарушении правил дорожного движения, совершенном в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.3 ст. 264 УК РФ). Подсудимая признала вину. Исполнение наказания отсрочено до достижения ее ребенком 14 лет.

Майя Иванова