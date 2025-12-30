В Перми назначен новый руководитель «Пермэнерго»

Сергей Старков назначен исполняющим обязанности директора пермского филиала ПАО «Россети Урал», сообщает пресс-служба компании. К своим обязанностям он приступил 30 декабря. С декабря 2022 года «Пермэнерго» возглавлял Вячеслав Костецкий. Теперь он продолжит работу в другом регионе РФ.

Сергей Старков

Фото: Пермэнерго

Согласно официальному сайту, господин Старков работает в «Пермэнерго» с 1994 года. Более 15 лет трудился в Красновишерском районе электрических сетей (РЭС). С 2010 по 2014 год работал в должности заместителя главного инженера — начальника производственно-технической службы ПО «Березниковские электрические сети». Затем был назначен заместителем главного инженера по эксплуатации филиала «Пермэнерго».