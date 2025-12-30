Айдара Ахтареева назначили представителем Татарстана в Узбекистане

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о назначении Айдара Ахтареева представителем республики в Узбекистане. Документ опубликован на сайте главы республики.

Айдар Ахтареев вступит в должность 9 января 2026 года, срок его полномочий составит три года.

Айдар Ахтареев родился 15 сентября 1982 года в Казани. С 2007 года он работал младшим научным сотрудником в Казанском федеральном университете. С 2013 по 2020 год занимал должность начальника отдела международных связей Министерства промышленности и торговли Татарстана.

Влас Северин