Жительницу Челябинской области будут судить за гибель матери и детей в ДТП

Следственный отдел по Копейску СУ СКР по Челябинской области направил в суд уголовное дело в отношении 51-летней местной жительницы. Ее обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть матери и ее двух детей (ч. 5 ст. 264 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, утром 25 октября этого года водитель Lada Granta выехала на перекресток села Миасское — «Обход села Миасское». При этом она не снизила скорость и не уступила приближающейся по главной дороге машине Mitsubishi Lancer, за рулем которой находилась 31-летняя водитель. Второе транспортное средство занесло, и оно выехало на встречную полосу, где столкнулось с грузовиком Howo. В результате аварии мать и ее сыновья двух и пяти лет погибли на месте.

По данным региональной прокуратуры, фигурантка полностью признала вину. Потерпевший предъявил иск о возмещении морального вреда на сумму 10 млн руб. и материального вреда, связанного с затратами на погребение, в размере 176 тыс.руб.

Материалы уголовного дела направили в Красноармейский районный суд для рассмотрения по существу.