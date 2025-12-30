На осужденного экс-главу саратовского УКС завели еще одно дело за ущерб в 68 млн

Прокуратура Саратовской области выявила нарушения в ходе заключения контракта на строительство инженерных сетей водоотведения в рамках проекта «Комплексное развитие территории бывшего аэропорта Саратов «Центральный» в Кировском районе. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран При строительство инженерных сетей на территории бывшего аэропорта Саратов были выявлены нарушения

Фото: Общественное мнение При строительство инженерных сетей на территории бывшего аэропорта Саратов были выявлены нарушения

Фото: Общественное мнение

В ноябре 2022 года управление капитального строительства, руководителем которого в то время был ныне дважды осужденный Владимир Шевцов, заключило контракт с ФАУ «РосКапСтрой» как с единственным поставщиком, что создало необоснованные преимущества для данной организации. Кроме того, генеральный подрядчик не выполнил обязательства по самостоятельному исполнению не менее 25 % от стоимости контракта, а работы были полностью осуществлены субподрядной организацией — проектировщиком объекта.

Эти привело к ущербу в размере не менее 68 млн руб. Материалы проверки переданы в следственные органы, где возбуждено уголовное дело по статьям о превышении должностных полномочий и мошенничестве (ст. 286 и ст. 159 УК РФ). Расследование находится под контролем прокуратуры.

Экс-глава УКСа Владимир Шевцов в ноябре 2024 года был приговорен к трем с половиной годам за халатность, приведшую к пожару в памятнике «Дом офицеров» в Энгельсе в августе 2022 года, превышение полномочий при строительстве туберкулезного диспансера в Елшанке, а также за воспрепятствование предпринимательской деятельности, в результате которого субподрядчик реконструкции Саратовского театра оперы и балета лишился оборудования на 34 млн руб. Вину Шевцов признал.

Нина Шевченко