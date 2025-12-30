Снегопад ожидается в Удмуртии на Новый год

Завтра, 31 декабря, на территории Удмуртии ожидается небольшой и умеренный снег, сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра. В Новогоднюю ночь снег сохранится в северной половине региона, а в южной его интенсивность начнет ослабевать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

1 января также возможен небольшой снег на большей части региона, а 2 января существенных осадков не предвидится. Следующая зона осадков подойдет 3 января во второй половине дня.

Температура воздуха в предстоящую ночь опустится до -14..-19°С, в северных районах до -25°С. Завтра днем, 31 декабря, температура не превысит -6..-11°С. В полночь 1 января температура составит -6..-11°С, к утру похолодает до -10..-15°С, днем ожидается -8..-13°С. В новогоднюю ночь ветер усилится до 6-11 м/с.

Ночью 2 января температура будет -12..-17°С, днем -8..-13°С. Ночь на 3 января принесет морозы до -15..-20°С, к вечеру температура повысится до -10..-15°С. По предварительному прогнозу, 4 января ожидается ветреная и снежная погода с продолжительным снегом и возможным сильным снегопадом. Температура воздуха повысится.

Анастасия Лопатина