Проспект Ямашева в Казани занял второе место в топе самых дорогих улиц России

Проспект Ямашева в Казани занял второе место в рейтинге самых дорогих торговых улиц России, где средняя ставка аренды помещений составила 40,7 тыс. руб. за 1 кв. м в год по состоянию на декабрь 2025 года. Об этом сообщает РБК.

Самой дорогой улицей стала ул. Навагинская в Сочи, где средняя стоимость аренды достигла 58 тыс. руб. за 1 кв. м в год, а максимальные ставки — до 100 тыс. руб. На третьем месте — ул. Красная в Краснодаре (34,1 тыс. руб.), за ней следуют ул. Цюрупы в Уфе (33 тыс. руб.) и Красный проспект в Новосибирске (32,9 тыс. руб.).

Эксперты отрасли связывают рост арендных ставок с дефицитом торговых помещений в ключевых торговых зонах. По их оценкам, уровень арендной платы сохранится до конца зимы с небольшим колебанием в 2–5%.

Влас Северин