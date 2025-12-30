Маршрутку №53 в Ижевске заменит междугородний автобус

Миндортранс Удмуртии проведет конкурс на организацию нового маршрута вместо микроавтобуса №53. С 30 декабря он перестал курсировать в Ижевске. Его заменит междугородний автобус. Итоги конкурса подведут в конце января. Об этом сообщает пресс-служба ведомства во «ВКонтакте».

«В указанном направлении перевозку пассажиров осуществляет перевозчик ООО “АвтоЭкспресс”, работающий на межмуниципальном маршруте № 366 <...> Перевозчик осуществляет посадку—высадку пассажиров по маршруту, в том числе, на остановках “Пироговка-2” и “мкр. Березово”»,— говорится в сообщении. Желающие посетить спорткомплекс «Чекерил» также пока могут воспользоваться этим маршрутом.

Владислав Галичанин