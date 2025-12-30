Уралсиб запустил сервис для работы на автоматизированной упрощенной системе налогообложения
Банк Уралсиб запустил бесплатный сервис, который помогает работать бизнесу на автоматизированной упрощенной системе налогообложения. Сервис реализован на базе АУСН-Интегратора от Rocket Science.
Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН) – это специальный налоговый режим, при котором отчетность почти полностью отменяется, а налоги рассчитываются автоматически. Ставки налогообложения – 8% с полученных доходов, либо 20% с разницы между доходами и расходами.
Преимущества АУСН:
- автоматический расчет налогов налоговым органом;
- упрощение отчетности;
- не нужно платить страховые взносы;
- не нужно отслеживать сроки подачи документов и изменения форматов документов.
На упрощенную систему налогообложения может перейти бизнес, зарегистрированный в регионе, где применяется эта система, с численностью работников не более 5 человек, стоимостью основных средств не более 150 млн рублей и годовым доходом не более 60 млн рублей.
Уралсиб предлагает предпринимателям комплексные банковские решения для малого и среднего бизнеса. Банк развивает продукты и сервисы с акцентом на цифровое взаимодействие с клиентами, сочетая финансовые инструменты с удобными нефинансовыми сервисами, необходимыми для повседневной работы и развития бизнеса.
Справка:
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.
Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 49 регионах и по состоянию на 1 декабря 2025 года насчитывает 195 точек продаж и 1383 банкомата.
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Реклама