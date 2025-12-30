В Краснодаре при налете беспилотников ранены два человека

В восточной части Краснодара двое мужчин получили осколочные ранения при падении фрагментов беспилотников, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Пострадавшие доставлены в больницу.

Фрагменты БПЛА упали в районе железнодорожной станции Краснодар-Сортировочный, поврежден участок контактной сети. Также пострадали два дома в садоводческом товариществе ЗИП. На месте падения обломков работают экстренные службы.

Сигнал беспилотной опасности был объявлен в Краснодаре в 12:02, в Адыгее — в 12:30.

Анна Перова, Краснодар