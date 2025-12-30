В Волгограде депутаты гордумы утвердили финпомощь пострадавшим от атак БПЛА

Депутаты городской думы Волгограда утвердили порядок выплат гражданам, пострадавшим от падения сбитых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) или их обломков. Соответствующий документ размещен на сайте парламента, однако подробности опубликованы в печатном издании «Городские вести. Царицын Сталинград Волгоград».

Волгоградские депутаты решили, сколько будут платить пострадавшим от атак БПЛА

Фото: Общественное мнение, Коммерсантъ

Фото: Общественное мнение, Коммерсантъ

Сайт V1.RU со ссылкой на выпуск газеты сообщил, что компенсации могут быть назначены в случае полной или частичной утраты имущества первой необходимости, повреждения жилого помещения, транспортного средства или причинения вреда здоровью. Максимальный размер выплат составляет 78,4 тыс. руб. за частичную утрату и 156,75 тыс. руб. за полную.

Для получения компенсации необходимо подать заявление мэру с пакетом документов, включая удостоверение личности, постановление о признании потерпевшим по статье 205 УК РФ, акт осмотра повреждений и документы на право собственности. Решение о выплате рассматривается в течение 20 дней, после чего выносится решение о принятии или отказе.

В случае отказа могут быть указаны причины: восстановление имущества за счет субсидий, повторное обращение по ранее назначенному основанию, отсутствие документов или недостаток бюджетных средств. При отсутствии финансирования в течение пяти рабочих дней будет уведомлено о поступлении дополнительных средств. Выплаты возможны только для лиц, чье имущество находилось в границах Волгограда. Имущество первой необходимости включает бытовую и кухонную технику, посуду, теплые вещи, средства гигиены и другие предметы, необходимые для жизни.

Повреждение жилого помещения также подпадает под компенсацию. Помощь оказывается как собственникам, так и нанимателям муниципального жилья. Выплата составляет 20 тыс. руб. за каждый квадратный метр поврежденного жилья, но не более 1 млн рублей за собственность. При наличии нескольких собственников выплата делится между ними пропорционально их долям. Для получения необходимо предоставить, помимо вышеперечисленных документов, акт осмотра поврежденных помещений от районной администрации и документы на право собственности.

Компенсации за уничтожение или повреждение автомобиля также предусмотрены. Регион регистрации автомобиля не уточняется, однако повреждения должны быть зафиксированы администрацией одного из районов Волгограда. Если пострадало несколько транспортных средств, компенсация выплачивается только за одно, выбор которого остается за пострадавшим. Максимальная сумма — 75 тыс. руб.

Компенсации за ранения от падения БПЛА или обломков также предусмотрены. Размер выплат определяет комиссия, однако в документе не указаны прямые разграничения по степени тяжести травм. Сумма не превышает 50 тыс. рублей за все ранения.

