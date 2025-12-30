Рынок жилья выходит из спячки

Первичный рынок жилья в Уфе явно оживился к концу года. Согласно исследованию платформы «Авито Недвижимость», в ноябре текущего года число зарегистрированных договоров долевого участия в столице Башкирии выросло на 45% по отношению к ноябрю прошлого года. Такой всплеск интереса эксперты объясняют ожиданиями очередных изменений в правилах выдачи «Семейной ипотеки», а также щедрыми акциями от застройщиков.

По данным платформы «Авито Недвижимость», ноябрь этого года стал рекордным месяцем по числу зарегистрированных ДДУ в городах-миллионниках. Так, рост составил 6% к предыдущему месяцу и 45% к ноябрю 2024 года. Всего было зарегистрировано 62,6 тыс. договоров долевого участия.

В региональном разрезе повышение интереса отмечается в 28 из 40 городов исследования. В Уфе, как отмечают аналитики сервиса, за этот период интерес к квартирам вырос на 45%. Более всего у будущих собственников были востребованы студии (в 2,5 раза), двухкомнатные квартиры (+40%), трехкомнатные (+35%) и однокомнатные (+12%). Кроме того, заметная динамика зафиксирована в Омске, Твери, Улан-Удэ, Саратове, Иванове, Брянске, Калуге, Перми и Челябинске.

Основным катализатором роста на рынке стала активность покупателей, стремящихся во что бы то ни стало успеть оформить сделку до конца текущего года, что подтверждают и аналитики в сфере недвижимости. Как отмечает генеральный директор сети агентств недвижимости «Эксперт» Елена Андреева, увеличение числа зарегистрированных ДДУ в стране и республике объясняется прежде всего изменением условий по семейной ипотеке, которые вступят в силу уже в феврале будущего года. Напомним, с 1 февраля начнет действовать принцип одной льготной ипотеки на семью. Согласно новым правилам, муж и жена смогут оформить семейную ипотеку только совместно, тогда как сейчас подать заявку на льготный кредит имеет право каждый из супругов.

«Несмотря на то, что изменения начнут действовать лишь с февраля, январь едва ли пополнит статистику новыми ДДУ. Скорее, это будет месяц для завершения ранее начатых сделок. Кроме того, на рост ипотечного рынка в последние месяцы текущего года оказывают влияние различные акции, предлагаемые застройщиками, и завершение действия вкладов, сделанных населением год назад под хороший процент. Говорить об увеличении объемов выданной ипотеки в связи со снижением ставки пока, к сожалению, не приходится», — поясняет Елена Андреева.

Точку зрения эксперта подтверждают и данные Центрального банка РФ. Так, в ноябре текущего года объем выдачи ипотеки составил порядка 500 млрд руб. На кредиты с господдержкой пришлось около 80% всех выдач. Наиболее востребованной программой была и остается «Семейная ипотека» — по ней выдано 358 млрд руб. (+9% к результату октября в 329 млрд руб.).

По итогам 11 месяцев текущего года на первичном рынке было зарегистрировано 487,9 тыс. ДДУ, отмечают аналитики «Авито Недвижимость». Отставание от аналогичного периода прошлого года сократилось до 4%, в то время как по итогам первого полугодия разрыв был кратно выше, что свидетельствует о мощном восстановительном тренде во втором полугодии. Однако есть регионы, показывающие рост или стабильность по сравнению с прошлым годом. Так, в Московской области зарегистрировано на 12% больше сделок, чем за аналогичный период 2024 года, в Ростовской области — на 11%, в Ленинградской области — на 4%, в Москве объем продаж за год не изменился. Что касается объема предложения на рынке новостроек, то с начала года в целом по стране оно увеличилось на 26%. В Уфе рост предложения составил 80%.

«Рекордное число сделок по итогам ноября и высокая доля ипотечных сделок подтверждают, что первичный рынок остается чувствительным к изменениям в государственных кредитных программах. При этом семейная ипотека выступает ключевым драйвером в сегменте новостроек: на неё приходится до 80% выданных жилищных кредитов», — отмечает управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

Оживление рынка жилищного строительства в третьем квартале текущего года отмечают и специалисты Национального банка Башкирии. Ипотечный портфель банков увеличился практически повсеместно. Так, в республике он вырос в годовом выражении на 4% и на 1 ноября превысил 620 млрд руб. В условиях восстановления спроса застройщики приступили к запуску новых проектов, выросли объемы строящегося жилья и проектного финансирования. В республике портфель проектного финансирования строительных компаний увеличился за третий квартал на 9,5% — до 152 млрд руб. Темп прироста превысил средний по стране показатель 8%. Оживление спроса на жилье в Башкортостане, как и в целом по России, привело к возобновлению роста средств на счетах эскроу, отмечают аналитики Национального банка по РБ. В республике в третьем квартале количество открытых эскроу-счетов увеличилось на 45% в годовом выражении. Остатки средств на них выросли на 6% — до 110 млрд руб.

Что касается средней стоимости квадратного метра на рынке строящегося жилья Уфы, то, согласно аналитическим данным сети агентств недвижимости «Эксперт», на сегодняшний день она составляет 200 тыс. руб. (в престижных районах), 172 тыс. руб. (в хороших районах с развитой инфраструктурой) и 148 тыс. руб. (в более отдаленных районах). Стоимость жилого «квадрата» на вторичном рынке Уфы ниже — около 139 тыс. руб.