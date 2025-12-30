Челнинский мемориал «Родина-мать» получил статус объекта культурного наследия

Мемориал «Родина-Мать» в Набережных Челнах получил статус объекта культурного наследия. Об этом сообщает Комитет Татарстана по ОКН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мемориал «Родина-мать» в Набережных Челнах получил статус объекта культурного наследия Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Мемориал «Родина-мать» в Набережных Челнах получил статус объекта культурного наследия Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Следующая фотография 1 / 2 Мемориал «Родина-мать» в Набережных Челнах получил статус объекта культурного наследия Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Мемориал «Родина-мать» в Набережных Челнах получил статус объекта культурного наследия Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

Памятник был открыт 9 мая 1975 года, в 30-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Автором проекта выступил скульптор Ильдар Ханов. Центральной частью комплекса является скульптура птицы Феникс, символизирующей возрождение после военных разрушений.

Вечный огонь на мемориале зажжен от огня на Мамаевом Кургане в Волгограде. На мемориальной стене указана тысяча имен, связанных с городом.

Влас Северин