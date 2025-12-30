В аэропорту Калининграда задержали более 50 рейсов из-за сильного ветра

Более 50 рейсов задерживаются, восемь отменены на прилет и вылет из аэропорта Калининграда «Храброво» в связи с плохими погодными условиями. Это следует из данных онлайн-табло аэрогавани.

Пресс-служба калининградского аэропорта сообщила, что причиной для отмены и задержки рейсов стал сильный ветер. В «Храброво» сообщили, что решения о выполнении рейсов принимаются в реальном времени, исходя из обстановки и требований безопасности.

Накануне МЧС региона предупредило об усилении ветра в Калининградской области. Порывы могут достигать 25-28 м в секунду, сообщили в ведомстве.