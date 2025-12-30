Путин поздравил с новым годом Назарбаева, Шредера и Кастро

Президент России Владимир Путин отправил главам иностранных государств и правительств поздравления по случаю Рождества и наступающего нового года. Господин Путин также поздравил экс-лидеров стран — первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, бывших президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, лидера Кубинской революции Рауля Кастро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Согласно пресс-релизу Кремля, из действующих политиков поздравления от российского президента получили 36 человек. В их числе президент США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Сербии Александр Вучич, словацкий премьер Роберт Фицо. Также поздравление получил папа пимский Лев XIV.