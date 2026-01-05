Перестановка кадров
Главные отставки и назначения года в Челябинской области
Прошедший год в плане кадровых перестановок для Челябинской области был не слишком богатым. В составе регионального правительства появился один новый заместитель председателя и два министра, а также выбыл один подследственный руководитель. После череды судебных разбирательств Генпрокуратуры с владельцами «Южуралзолота» в отставку ушел руководитель регионального управления Следственного комитета РФ Алексей Колбасин. Кроме того, важные кадровые перестановки произошли на крупных промышленных предприятиях, в силовых ведомствах, судебных органах, а также в администрации Челябинска.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Правительство региона
В начале года министром финансов Челябинской области был назначен Иван Родионов, до этого проработавший в ведомстве 20 лет. В том числе около 10 лет он занимал должность заместителя министра и курировал, в том числе формирование и корректировку областного бюджета, реализацию бюджетной, налоговой и долговой политики, а также участвовал в прогнозировании и оценке исполнения региональных доходов. Предыдущий министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын, руководивший ведомством 24 года, стал председателем контрольно-счетной палаты региона.
Министр спорта Челябинской области Владимир Иванов (справа) и губернатор Алексей Текслер (слева)
Фото: пресс-служба правительства Челябинской области
В феврале губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил министром спорта региона чемпиона России и Европы по бадминтону 37-летнего Владимира Иванова. По мнению главы региона, опыт бадминтониста, знания системы изнутри и понимание потребностей спортсменов позволят значительно улучшить их результаты и инфраструктуру в регионе. Родившийся в Кусе Владимир Иванов является двукратным чемпионом Европы, призером Европейских игр 2015 года и пятикратным победителем Кубка России. Также участвовал в Олимпийских играх 2012 и 2016 годов.
11 ноября приступил к работе шестой заместитель председателя правительства Челябинской области. Им стал Юрий Подшивалов, с 2020 года занимавший пост вице-председателя контрольно-счетной палаты региона. Новый зампред является представителем губернатора и правительства в Законодательном собрании Челябинской области.
Пост председателя правительства региона занимает губернатор. Сегодня у Алексея Текслера 18 заместителей, включая двух вице-губернаторов на общественных началах — мэра Челябинска Алексея Лошкина и главу Магнитогорска Сергея Бердникова.
Алексей Нечаев
Фото: пресс-служба правительства Челябинской области
В конце ноября из состава правительства Челябинской области исключили министра дорожного хозяйства и транспорта региона Алексея Нечаева. 28 ноября он был уволен с должности руководителя ведомства по собственному желанию. С февраля господин Нечаев является фигурантом уголовного дела о растрате почти 3 млрд руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ) при заключении и исполнении госконтрактов на строительство и ремонт дорог в Челябинской области. С февраля по июль экс-министр находился под стражей. Затем его отпустили под домашний арест.
Миндортрансом региона с марта фактически руководит бывший вице-мэр Челябинска Андрей Ксензов. Тогда его назначили первым заместителем министра и исполняющим обязанности главы ведомства.
Предприятия и компании
В апреле генеральным директором АО «Челябинский цинковый завод» был назначен Игорь Ульянов. Ранее он занимал должность директора по коммерческим и финансовым вопросам АО «Уралэлектромедь».
Предыдущий гендиректор цинкового завода и депутат Законодательного собрания Челябинской области Павел Избрехт погиб 1 апреля в возрасте 46 лет в результате выстрела из собственного ружья на территории стрелкового клуба «Царская охота». Он являлся генеральным директором Челябинского цинкового завода в 2015-2019 годах, а затем вернулся на должность в 2023 году.
В июне новый руководитель появился в АО «Челябинский радиозавод „Полет“» (в составе АО «Азимут» входит в госкорпорацию «Ростех»). Исполняющим обязанности генерального директора был назначен Дмитрий Брейгин. Он совмещает руководство двумя промышленными предприятиями — «Полетом» и НИИИТ-РК имени А. М. Брейгина, которые ранее входили в одно производственное объединение. Антон Науменко, возглавлявший радиозавод «Полет» с апреля 2024 года, перешел на «другую руководящую должность».
Также в июне директором «Мегафона» в Челябинской и Курганской областях стал Геннадий Жуков. Он работает в команде мобильного оператора с июля 2024 года. Ранее являлся руководителем направления B2C по Челябинской области.
Судебные органы и силовые ведомства
В конце июня в должность вступил новый председатель расположенного в Челябинске Седьмого кассационного суда общей юрисдикции 61-летний Александр Малышкин. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о его назначении 15 мая. До этого Александр Малышкин пять лет руководил Ивановским областным судом. Еще раньше 11 лет был председателем Владимирского областного суда.
Алексей Колбасин
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
В сентябре появилась информация об отставке руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области Алексея Колбасина. В июле он стал одним из четырех ответчиков по иску Генеральной прокуратуры РФ о взыскании почти 4 млрд руб. ущерба, причиненного природе после прорыва дамбы на Светлинском месторождении «Южуралзолота». Истец считал, что Алексей Колбасин оказывал покровительство экс-президенту ЮГК Константину Струкову. В августе глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести служебную проверку по публикациям о покровительстве. В октябре суд по иску Генпрокуратуры взыскал ущерб только с господина Струков. Какую ответственность понесли остальные ответчики, неизвестно, так как дело рассматривалось в закрытом режиме.
В мае ушел в отставку начальник Госавтоинспекции Челябинска Радий Ганиев. Он возглавлял ведомство всего восемь месяцев. В сентябре 2025 года начальником ГАИ Челябинска назначили полковника полиции Евгения Резаева. С 2020 года до марта 2025-го он был командиром полка ДПС городского ГАИ, с марта по сентябрь работал начальником одного из отделов регионального управления Госавтоинспекции.
В декабре был уволен начальник УМВД России по Челябинску Андрей Меньшенин, возглавлявший управление с лета 2022 года. В октябре этого года его отстранили от должности на время служебной проверки. По данным СМИ, она была связана с задержаниями руководителей ГАИ города. Так, 8 октября сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали бывшего заместителя начальника Госавтоинспекции Челябинска Олега Жиляева по подозрению в получении взяток и превышении должностных полномочий. Уволили его из органов внутренних дел 6 октября. Ранее в мае сотрудники УФСБ задержали бывшего начальника ГАИ города Александра Гайде по делу о взятках.
Администрация Челябинска
В первый месяц года заместителем главы Челябинска, руководителем аппарата администрации города стала Ирина Волковинская. Ранее она возглавляла аппарат Контрольно-счетной палаты Челябинской области, где председателем до избрания в сентябре 2024 года мэром был Алексей Лошкин.
В марте освободившийся пост вице-мэра по дорожному хозяйству после ухода Андрея Ксензова в миндортранс региона занял Дмитрий Агеев, на тот момент — заместитель главы по экономическому развитию и инвестициям. В апреле он стал вице-мэром по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации. Обязанности замглавы по экономике исполняет с марта председатель комитета финансов Челябинска Виктория Шин.
Кроме того, в 2025 году сменились руководители нескольких комитетов городской администрации. Так, председателем комитета по управлению имуществом и земельным отношениям (КУИЗО) была назначена Анастасия Лаптиева, ранее занимавшая должность заместителя руководителя подразделения.
В декабре в должности председателя комитета дорожного хозяйства Челябинска утвердили Николая Юхарина, исполнявшего обязанности руководителя с апреля. В комитете он работал пять лет, пройдя путь от начальника технического отдела до заместителя председателя.
Также в декабре главой комитета культуры администрации Челябинска назначили Юрия Леончика, ранее 11 лет работавшего директором городского зоопарка. Предыдущий председатель Элеонора Халикова уволилась в конце ноября по собственному желанию, а вскоре ее задержали сотрудники УФСБ по делу о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) при закупке аттракционов для Центрального парка культуры и отдыха имени Юрия Гагарина.
Культура
Владимир Казаченко (в центре)
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
В марте новым художественным руководителем и директором челябинского театра драмы имени Наума Орлова стал Владимир Казаченко. В 2019-2024 годах он был директором московского театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина. До этого он восемь лет возглавлял театр юного зрителя в Томске. Предыдущий директор челябинского театра драмы Елена Петрова осталась работать в учреждении культуры исполнительным директором.
Спорт
Большие перестановки произошли в челябинском хоккейном клубе «Трактор». В ноябре пост главного тренера покинул канадец Бенуа Гру. С ним команда вышла в финал Кубка Гагарина в прошлом сезоне и заняла второе место. Причиной увольнения Бенуа Гру назвал профессиональное выгорание.
В декабре главным тренером «Трактора» стал Евгений Корешков. Он присоединился к команде в ноябре этого года в качестве ассистента главного тренера. Евгений Корешков работал тренером в «Металлурге-2», «Стальных Лисах», «Металлурге», «Барысе», ЦСКА и СКА. С московскими армейцами становился двукратным обладателем Кубка Гагарина в 2019 и 2022 годах. Как главный тренер завоевал с молодежной командой «Металлурга» Кубок Харламова в 2010 году. В 2011-м получил звание «Заслуженный тренер России».