Перестановка кадров

Прошедший год в плане кадровых перестановок для Челябинской области был не слишком богатым. В составе регионального правительства появился один новый заместитель председателя и два министра, а также выбыл один подследственный руководитель. После череды судебных разбирательств Генпрокуратуры с владельцами «Южуралзолота» в отставку ушел руководитель регионального управления Следственного комитета РФ Алексей Колбасин. Кроме того, важные кадровые перестановки произошли на крупных промышленных предприятиях, в силовых ведомствах, судебных органах, а также в администрации Челябинска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Правительство региона

В начале года министром финансов Челябинской области был назначен Иван Родионов, до этого проработавший в ведомстве 20 лет. В том числе около 10 лет он занимал должность заместителя министра и курировал, в том числе формирование и корректировку областного бюджета, реализацию бюджетной, налоговой и долговой политики, а также участвовал в прогнозировании и оценке исполнения региональных доходов. Предыдущий министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын, руководивший ведомством 24 года, стал председателем контрольно-счетной палаты региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр спорта Челябинской области Владимир Иванов (справа) и губернатор Алексей Текслер (слева)

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Министр спорта Челябинской области Владимир Иванов (справа) и губернатор Алексей Текслер (слева)

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

В феврале губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил министром спорта региона чемпиона России и Европы по бадминтону 37-летнего Владимира Иванова. По мнению главы региона, опыт бадминтониста, знания системы изнутри и понимание потребностей спортсменов позволят значительно улучшить их результаты и инфраструктуру в регионе. Родившийся в Кусе Владимир Иванов является двукратным чемпионом Европы, призером Европейских игр 2015 года и пятикратным победителем Кубка России. Также участвовал в Олимпийских играх 2012 и 2016 годов.

11 ноября приступил к работе шестой заместитель председателя правительства Челябинской области. Им стал Юрий Подшивалов, с 2020 года занимавший пост вице-председателя контрольно-счетной палаты региона. Новый зампред является представителем губернатора и правительства в Законодательном собрании Челябинской области.

Пост председателя правительства региона занимает губернатор. Сегодня у Алексея Текслера 18 заместителей, включая двух вице-губернаторов на общественных началах — мэра Челябинска Алексея Лошкина и главу Магнитогорска Сергея Бердникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Нечаев

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Алексей Нечаев

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

В конце ноября из состава правительства Челябинской области исключили министра дорожного хозяйства и транспорта региона Алексея Нечаева. 28 ноября он был уволен с должности руководителя ведомства по собственному желанию. С февраля господин Нечаев является фигурантом уголовного дела о растрате почти 3 млрд руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ) при заключении и исполнении госконтрактов на строительство и ремонт дорог в Челябинской области. С февраля по июль экс-министр находился под стражей. Затем его отпустили под домашний арест.

Миндортрансом региона с марта фактически руководит бывший вице-мэр Челябинска Андрей Ксензов. Тогда его назначили первым заместителем министра и исполняющим обязанности главы ведомства.

Предприятия и компании

В апреле генеральным директором АО «Челябинский цинковый завод» был назначен Игорь Ульянов. Ранее он занимал должность директора по коммерческим и финансовым вопросам АО «Уралэлектромедь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Павел Избрехт Фото: пресс-служба челябинского отделения партии «Единая Россия» Игорь Ульянов Фото: Егор Ивлев Следующая фотография 1 / 2 Павел Избрехт Фото: пресс-служба челябинского отделения партии «Единая Россия» Игорь Ульянов Фото: Егор Ивлев

Предыдущий гендиректор цинкового завода и депутат Законодательного собрания Челябинской области Павел Избрехт погиб 1 апреля в возрасте 46 лет в результате выстрела из собственного ружья на территории стрелкового клуба «Царская охота». Он являлся генеральным директором Челябинского цинкового завода в 2015-2019 годах, а затем вернулся на должность в 2023 году.

В июне новый руководитель появился в АО «Челябинский радиозавод „Полет“» (в составе АО «Азимут» входит в госкорпорацию «Ростех»). Исполняющим обязанности генерального директора был назначен Дмитрий Брейгин. Он совмещает руководство двумя промышленными предприятиями — «Полетом» и НИИИТ-РК имени А. М. Брейгина, которые ранее входили в одно производственное объединение. Антон Науменко, возглавлявший радиозавод «Полет» с апреля 2024 года, перешел на «другую руководящую должность».

Также в июне директором «Мегафона» в Челябинской и Курганской областях стал Геннадий Жуков. Он работает в команде мобильного оператора с июля 2024 года. Ранее являлся руководителем направления B2C по Челябинской области.

Судебные органы и силовые ведомства

В конце июня в должность вступил новый председатель расположенного в Челябинске Седьмого кассационного суда общей юрисдикции 61-летний Александр Малышкин. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о его назначении 15 мая. До этого Александр Малышкин пять лет руководил Ивановским областным судом. Еще раньше 11 лет был председателем Владимирского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Колбасин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Алексей Колбасин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В сентябре появилась информация об отставке руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области Алексея Колбасина. В июле он стал одним из четырех ответчиков по иску Генеральной прокуратуры РФ о взыскании почти 4 млрд руб. ущерба, причиненного природе после прорыва дамбы на Светлинском месторождении «Южуралзолота». Истец считал, что Алексей Колбасин оказывал покровительство экс-президенту ЮГК Константину Струкову. В августе глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести служебную проверку по публикациям о покровительстве. В октябре суд по иску Генпрокуратуры взыскал ущерб только с господина Струков. Какую ответственность понесли остальные ответчики, неизвестно, так как дело рассматривалось в закрытом режиме.

В мае ушел в отставку начальник Госавтоинспекции Челябинска Радий Ганиев. Он возглавлял ведомство всего восемь месяцев. В сентябре 2025 года начальником ГАИ Челябинска назначили полковника полиции Евгения Резаева. С 2020 года до марта 2025-го он был командиром полка ДПС городского ГАИ, с марта по сентябрь работал начальником одного из отделов регионального управления Госавтоинспекции.

В декабре был уволен начальник УМВД России по Челябинску Андрей Меньшенин, возглавлявший управление с лета 2022 года. В октябре этого года его отстранили от должности на время служебной проверки. По данным СМИ, она была связана с задержаниями руководителей ГАИ города. Так, 8 октября сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали бывшего заместителя начальника Госавтоинспекции Челябинска Олега Жиляева по подозрению в получении взяток и превышении должностных полномочий. Уволили его из органов внутренних дел 6 октября. Ранее в мае сотрудники УФСБ задержали бывшего начальника ГАИ города Александра Гайде по делу о взятках.

Администрация Челябинска

В первый месяц года заместителем главы Челябинска, руководителем аппарата администрации города стала Ирина Волковинская. Ранее она возглавляла аппарат Контрольно-счетной палаты Челябинской области, где председателем до избрания в сентябре 2024 года мэром был Алексей Лошкин.

В марте освободившийся пост вице-мэра по дорожному хозяйству после ухода Андрея Ксензова в миндортранс региона занял Дмитрий Агеев, на тот момент — заместитель главы по экономическому развитию и инвестициям. В апреле он стал вице-мэром по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации. Обязанности замглавы по экономике исполняет с марта председатель комитета финансов Челябинска Виктория Шин.

Кроме того, в 2025 году сменились руководители нескольких комитетов городской администрации. Так, председателем комитета по управлению имуществом и земельным отношениям (КУИЗО) была назначена Анастасия Лаптиева, ранее занимавшая должность заместителя руководителя подразделения.

В декабре в должности председателя комитета дорожного хозяйства Челябинска утвердили Николая Юхарина, исполнявшего обязанности руководителя с апреля. В комитете он работал пять лет, пройдя путь от начальника технического отдела до заместителя председателя.

Также в декабре главой комитета культуры администрации Челябинска назначили Юрия Леончика, ранее 11 лет работавшего директором городского зоопарка. Предыдущий председатель Элеонора Халикова уволилась в конце ноября по собственному желанию, а вскоре ее задержали сотрудники УФСБ по делу о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) при закупке аттракционов для Центрального парка культуры и отдыха имени Юрия Гагарина.

Культура

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Казаченко (в центре)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Владимир Казаченко (в центре)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В марте новым художественным руководителем и директором челябинского театра драмы имени Наума Орлова стал Владимир Казаченко. В 2019-2024 годах он был директором московского театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина. До этого он восемь лет возглавлял театр юного зрителя в Томске. Предыдущий директор челябинского театра драмы Елена Петрова осталась работать в учреждении культуры исполнительным директором.

Спорт

Большие перестановки произошли в челябинском хоккейном клубе «Трактор». В ноябре пост главного тренера покинул канадец Бенуа Гру. С ним команда вышла в финал Кубка Гагарина в прошлом сезоне и заняла второе место. Причиной увольнения Бенуа Гру назвал профессиональное выгорание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Бенуа Гру Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Тренер Евгений Корешков (слева) Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Бенуа Гру Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Тренер Евгений Корешков (слева) Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото

В декабре главным тренером «Трактора» стал Евгений Корешков. Он присоединился к команде в ноябре этого года в качестве ассистента главного тренера. Евгений Корешков работал тренером в «Металлурге-2», «Стальных Лисах», «Металлурге», «Барысе», ЦСКА и СКА. С московскими армейцами становился двукратным обладателем Кубка Гагарина в 2019 и 2022 годах. Как главный тренер завоевал с молодежной командой «Металлурга» Кубок Харламова в 2010 году. В 2011-м получил звание «Заслуженный тренер России».

Юлия Гарипова