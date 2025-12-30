Спрос на бронь жилья в Рязани вырос в 2,5 раза

Число бронирований жилья в Рязани увеличилось в 2,5 раза по сравнению с прошлогодними праздниками. Это вызвало рост цен на аренду жилья в городе на 30%. Средняя стоимость аренды жилья в Рязани на новогодние праздники составила 7 тыс. руб. в сутки.

13 декабря в административном центре Рязанской области прошло открытие марафона «Рязань — новогодняя столица России 2026 года». Рязань станет новогодней столицей России во второй раз. Город уже принимал эстафету в 2020 году.

Как сообщили ТАСС в онлайн-сервисе аренды жилья «Суточно.ру», наибольшая доля бронирований жилья в Рязани пришлась со 2 по 5 января 2026 года, а наибольшая доля резервов — на однокомнатные квартиры и апартаменты. В среднем туристы арендуют жилье на два дня.

Как считает директор по маркетингу «Суточно.ру» Айрат Мусин, ежегодные новогодние столицы — хорошая альтернатива крупным мегаполисам и другим «традиционно популярным» направлением. По его словам, подобные мероприятия вызывают у россиян большой интерес.

Господин Мусин рассказал, что в период праздников в Рязани запланировано «огромное число мероприятий», включая фестивали, ярмарки, уличные спектакли, концерты и инсталляции. Музеи и выставочные центры также будут работать.

Министерство культуры России запустило проект «Новогодняя столица России» в 2012 году в целях развития внутреннего туризма. Каждый год совет министерства выбирает из оставленных заявок город, которому присваивается статус новогодней столицы страны. Город-победитель готовит авторскую новогоднюю программу мероприятий, ежегодно проводящихся с декабря до окончания январских праздников.