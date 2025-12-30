В Татарстане за неделю гриппом и ОРВИ заболели 27 тысяч человек

В Республике Татарстан за неделю с 22 по 28 декабря 2025 года зарегистрировано 27 352 случая заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, что на 24,5% превышает эпидемический порог. Об этом сообщает Роспотребнадзор по республике.

Доля гриппа в структуре заболеваемости составила 80,6%, лабораторно подтверждено 1 540 случаев, преобладающим штаммом стал грипп А. Заболеваемость COVID-19 снизилась на 38,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Прирост заболеваемости зафиксирован во всех возрастных группах.

Влас Северин