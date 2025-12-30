Пензенские аграрии в 2025 году получили 61 млн на выращивание ягод и плодов

На производство ягод и плодов в Пензенской области в 2025 году направили 61,5 млн руб. Об этом сообщили в региональном минсельхозе.

Господдержку оказали крупнейшим хозяйствам в Мокшанском, Бековском, Бессоновском, Лунинском, Сердобском и Спасском районах. В рамках программы заложено 146,52 га многолетних насаждений, включая 81,13 га семечковых культур, 12,35 га аронии и 53,04 га черной смородины.

Также создано 2 га питомника семечковых культур, а на 350 га проведены уходовые работы. В 2026 году государственная поддержка в секторе плодов и ягод продолжится.

Нина Шевченко