Пассажиры рейса Nordwind почти сутки находятся в Пулково из-за непогоды

Рейс авиакомпании Nordwind сообщением Петербург — Калининград задержали почти на сутки из-за сложных метеоусловий в аэропорту назначения, сообщает 78.ru. По словам пассажиров, самолет дважды пытался совершить посадку в Храброво, но был вынужден возвращаться в Пулково.

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

После первой попытки рейс объявили отмененным, а затем перенесли. Людям выдали ваучеры на питание, однако первоначально авиакомпания отказалась предоставить гостиницу, несмотря на то, что люди провели в Пулково почти сутки.

Согласно последним данным, вылет перенесен на три часа дня 30 декабря. К этому моменту всех ожидающих пассажиров — более 80 человек — наконец расселили в отелях.

Андрей Маркелов