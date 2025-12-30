На лето ставят бронь

Раннее бронирование туров на следующее лето за год увеличилось в 3,5 раза. Топ-направлений 2026 года возглавляют Турция, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд, Вьетнам. Популярны и российские курорты, об этом “Ъ FM” рассказали в сервисе бронирования туров и отелей Level.Travel. Почти в 60% случаев приобретаются путевки на двоих с размещением в отелях четырех и пяти «звезд».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Заблаговременное планирование путешествия позволяет туристам зафиксировать выгодный курс. Кроме того, перед Новым годом многие операторы предлагают клиентам дополнительные скидки, объяснили причину высокого спроса в пресс-службе Level.Travel: «Средний чек тура на лето составляет 250 тыс. руб. Самым востребованным направлением остается Турция, на которую приходится более половины всех купленных путевок. Поездки по России — на втором месте, Египет — на третьем. Число бронирований в два раза больше, чем годом ранее. Речь о праздничных выходных в феврале, марте и мае. Поездки на длинные выходные, включающие 23 февраля, сейчас обходятся дешевле прошлогодних на 9%, средний чек 260 тыс. руб. В приоритете путешественников — туры в Египет, Таиланд, растет популярность Вьетнама. Кроме того, к лидерам присоединилась Куба, она стала чуть дешевле. Туры на март сейчас обходятся в 230 тыс. руб. Из направлений смотрят в основном ОАЭ, Египет, Таиланд, Вьетнам и Китай. Реже — Шри-Ланку и курорты внутри России. Майские праздники пока тоже дешевле на 6%, чем при раннем бронировании год назад. Речь о Турции, Египте, ОАЭ. России в структуре меньше, зато средний чек ниже на треть год к году — 68 тыс. руб.».

По данным отечественной Ассоциации туроператоров, объем продаж организованных туров по России в 2025 году сократился более чем на 10%. До этого рынок несколько лет демонстрировал устойчивый рост. Среди основных причин эксперты называют закрытые из-за разлива мазута пляжи в районе Анапы, а также более выгодные цены на зарубежный отдых из-за укрепления рубля. Общий выездной поток по ключевым туристическим направлениям, по данным АТОР, в 2025 году вырос на 16% по сравнению с 2024-м, приблизившись к показателям до пандемии COVID-19. На отдых за рубеж отправились 17,5 млн человек. Из них почти 7 млн туристов — в Турцию. Ранее бронирование — это лучшие цены, но такой принцип действует не всегда, подчеркнул вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян:

«Бывают определенные промахи, особенно по Турции, когда местные отельеры на июль и август объявляют, условно, 50 тыс. руб. в сутки за отель пять "звезд", работающий по системе "ультра-" или "все включено". Мы начинаем продавать туры по этой цене в ноябре и декабре. А ближе к маю-июню, понимая, что промахнулись и прайс завышен, турки снижают его до 30 тыс. руб. в сутки. Туристы, которые оплатили путевки заранее, оказываются внакладе. Но это касается примерно 10-20% бронирований. В 80% случаев люди действительно выигрывают в цене 20-40%. Мы видим это на примере не только Турции, но и России. Это две страны, в которых наиболее выгодно бронировать туры на лето в декабре-январе. На большую семью поездка на 10-11 дней в дорогой отель в Сочи или Крым обойдется в 500 тыс. руб. Вот сейчас можно забронировать на июль-август тур за 350 тыс. руб. Примерно столько же будет стоить путевка в Турцию, которая затем обойдется в 0,5 млн руб. По другим направлениям я не рекомендую бронировать далеко заранее, это Египет, Таиланд, ОАЭ. Там нет такой большой разницы».

Эксперты отрасли отмечают, что при самостоятельном путешествии заранее обязательно бронировать трансфер. Авиа и ж/д-билеты не дешевеют. Летом и во время пиковых дат, когда к выходным добавляется праздничный день, цены только растут.

Юлия Савина