Поддержать и запретить

Заметные законы и законопроекты в Нижегородской области в 2025 году

За 2025 год депутаты заксобрания Нижегородской области одобрили слияние двух муниципалитетов, новую схему избрания мэров и новые штрафы. Также в региональном парламенте рассмотрели и по большей части одобрили законы, направленные на поддержку семей. Несколько законопроектов касались «запретительных» мер, но не по всем работу успели завершить в ушедшем году. О том, как шло обсуждение законодательных инициатив, — в подборке «Ъ-Приволжье».

Запрет детям одним купаться и ходить по льду ввели в Нижегородской области

Заксобрание 30 января одобрило во втором чтении внесенный прокурором Андреем Травкиным закон о запрете детям до 16 лет находиться на водных объектах без сопровождения взрослых. В первом чтении депутаты приняли поправки в закон «Об ограничении пребывания детей в общественных местах на территории Нижегородской области» в октябре 2024 года, но решили доработать, так как возникло много замечаний.

Заксобрание одобрило слияние Нижнего Новгорода и Кстовского округа

В марте заксобрание поддержало закон о слиянии Нижнего Новгорода и Кстовского округа. С января 2026 года Кстовский округ окончательно перестал существовать как самостоятельный муниципалитет. В думе Нижнего Новгорода с учетом объединенная число депутатов увеличили с 35 до 39

Мэр для губернатора

Изменения в формировании муниципальных органов власти коснулись и всего региона. Теперь во всех округах области глав назначают по новой схеме: представительный орган выбирает главу из кандидатур, внесенных губернатором. Это значительно ускорило процедуру, так как ранее до вынесения претендентов на рассмотрение депутатов они проходили конкурсную комиссию. В заксобрании были разные взгляды на изменение, но его все равно одобрили.

Закон о семейном капитале приняли в Нижегородской области во II чтении

Ряд законопроектов касался семьи и материнства. В Нижегородской области ввели «семейный капитал. При рождении первого ребенка будут выплачивать по 10 тыс. руб. в течение трех лет. При рождении второго ребенка можно выбрать или 22,22 тыс. руб. в течение трех лет, или 500 тыс. руб. единовременно (в форме целевых выплат) и по 20 тыс. руб. в течение 15 месяцев. При рождении третьего ребенка будут выплачивать или по 30 тыс. руб. в течение трех лет, или 700 тыс. руб. целевых выплат единовременно и по 30 тыс. руб. в течение 10 месяцев. За четвертого и последующих детей — 30 тыс. руб. в течение трех лет или 1 млн руб. целевых выплат единовременно.

Текст на беременность

Законодательное собрание Нижегородской области после долгих обсуждений приняло законопроект, предполагающий создание системы доабортного консультирования и Центра помощи беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Также будут пропагандироваться меры господдержки беременных. Депутаты рассчитывают, что при грамотной работе психологов, социальных работников и акушеров-гинекологов удастся снизить количество абортов в Нижегородской области.

Глеб Никитин не поддержал льготное питание школьников из многодетных семей

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин не поддержал инициативу депутатов заксобрания о бесплатном горячем питании учеников 5-11 классов из многодетных, малоимущих и приемных семей. Комитет по соцвопросам подготовил законопроект еще в 2024 году, но в течение года его так и не приняли. На его реализацию в 2026 году Глава региона посчитал, что если средства на эти цели и появятся, то лучше направить их на другую поддержку граждан.

Штрафы за нарушения содержания животных утвердили в Нижегородской области

Депутаты заксобрания Нижегородской области 28 августа 2025 года одобрили во втором чтении законопроект о штрафах за нарушение правил содержания домашних животных. Владельцев будут штрафовать за содержание животных в нежилых помещениях многоквартирного дома; за выгул собак без поводка и намордника; за посещение с животными (кроме собак-поводырей) медицинских, образовательных и культурных организаций, общепита, торговли и иных заведений, где введен запрет.

Закон о новых ограничениях продажи энергетиков приняли в Нижегородской области

В Нижегородской области во втором чтении принят закон о дополнительных ограничениях на продажу безалкогольных энергетических напитков. Инициативу внесла фракция «Единая Россия», предложившая полностью запретить продажу таких напитков в зданиях, строениях, сооружениях и помещениях, используемых для образовательной и медицинской деятельности, а также деятельности в областях культуры и спорта. Кроме того, правительство региона наделили правом вводить ограничения на продажу энергетиков во время массовых публичных и спортивных мероприятий. Закон должен вступить в силу с 1 марта 2026 года.

Нижегородские депутаты поддержали введение запрета на продажу вейпов

В Госдуму внесены поправки к федеральному закону, касающемуся запрета продажи вейпов в регионе. Предполагается, что запрет начнет действовать в Нижегородской области с марта 2026 года. Однако Госдума весь законопроект до конца 2025 года так окончательно и не одобрила, его рассмотрение во втором чтении перенесли на 2026 год.

Нижегородские власти передумали вводить ограничения продажи алкоголя в 2026 году

Правительство Нижегородской области так и не внесло в региональный парламент законопроект об ужесточении правил продажи алкоголя. Документ дважды выносили на обсуждения, и дважды он был раскритикован бизнесом.

Заксобрание поддержало отмену наличной оплаты проезда в нижегородском транспорте

После общественного резонанса повременили власти и с отменой наличной оплаты проезда в общественном транспорте Нижнего Новгорода. Но пока только на полгода. Сам закон, подготовленный в областном правительстве, депутаты пусть и не единогласно, но одобрили.

Нигде моя деревня

В течение года депутаты заксобрания приняли несколько законов об упразднении или изменении видов сел и деревень. Часть населенных пунктов после упразднения сельсоветов оказались полностью идентичными по названию, часть «вымерших» поселков ликвидировали.

ОКНа жилищного роста

В Госдуме медленно движется нижегородская инициатива о привлечении средств дольщиков к восстановлению ОКН. Например, таких как ДК Ленина, который из дворца культуры перестроят в многоквартирный дом. По мнению застройщиков, он решит проблему с проектным финансированием ОКН, которые восстанавливаются как жилые дома, и повысит интерес бизнеса к приспособлению исторических зданий под современное использование. Инициативу нижегородских депутатов поддержал губернатор Глеб Никитин, считая, что на федеральном уровне закон нужно принимать как можно скорее. Законопроект зарегистрирован в июле, но до конца года его так и не рассмотрели.

С приезжих возьмут по максимуму

С начала 2026 года в Нижнем Новгороде будет введен туристический налог. Его ставка составит 2% от стоимости суточного проживания в гостинице. Это максимальная ставка, которую может установить муниципалитет в рамках Налогового кодекса. По подсчетам городской администрации, в 2026 году поступления в муниципальный бюджет от этого налога составят около 200 млн руб. При обсуждении в гордуме депутат Жанна Скворцова допустила, что введение нового налога одновременно с повышением НДС приведет к излишней налоговой нагрузке на плательщиков. Ее коллеги напомнили, что по факту туристический налог будут платить не отели, а туристы. Сильных возражений с их стороны депутаты не ждут.

