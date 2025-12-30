Москвичей предупредили о визитах мошенников под видом коммунальщиков

Во время новогодних праздников мошенники могут прийти в квартиры к москвичам, представившись сотрудниками коммунальных служб, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. Чаще всего жертвами такой схемы становятся пожилые люди.

Мошенники предлагают жертвам купить дорогостоящее коммунальное оборудование, продают свои услуги по проверке газовых плит и замене счетчиков. «Городские службы в период новогодних праздников не проводят обходы квартир и плановые проверки. Если не возникла аварийная ситуация, коммунальные службы никогда не приходят без предупреждения»,— рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

В городском хозяйстве отметили, что о проверках коммунальные службы всегда заранее предупреждают через объявления или на сайте. Любая внезапная проверка говорит о том, что к вам пришли мошенники. Уточнить данные о выезде аварийных бригад можно по телефонам соответствующих служб.