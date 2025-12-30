Минтранс запустит интерактивную карту с маршрутом Деда Мороза

Минтранс России 31 декабря представит в соцсетях интерактивный сервис для отслеживания предновогоднего путешествия Деда Мороза по стране. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На специальной карте, созданной на платформе Росавиации, будет отображаться перемещение праздничного транспорта с волшебником из Великого Устюга через все 11 часовых поясов. Иконка появится в ключевых городах каждого пояса ровно в полночь по местному времени. Начало трансляции — 31 декабря в 09:00 мск.

«Этот проект — символ того, как транспортная система, подобно волшебным саням, связывает в единое целое огромную страну, — сказал министр транспорта Андрей Никитин. — Мы хотим создать для граждан ощущение общего праздника».