Глава Кстовского округа Иван Уланов назначен главой Кстовского района в составе Нижнего Новгорода. Об этом мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил на встрече со СМИ 30 декабря.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Глава Кстовского района Иван Уланов и мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев (слева направо)

Он сказал, что принял и подписал соответствующее решение. Переназначение глав остальных восьми районов города в связи со слиянием Нижнего Новгорода и Кстовского округа не требуется.

«Но кадровая политика — это такая история, вы же понимаете. То есть, нельзя сказать, что это навсегда. Ротация всегда возможна в зависимости от результата, который руководитель соответствующий дает на своем посту»,— прокомментировал Юрий Шалабаев.

Он также сообщил, что по Трудовому кодексу сотрудникам всей кстовской администрации при переходе на новую работу обязаны предоставить такие же условия. А потом уже будут приниматься решения «исходя из необходимости оптимизации». Часть прежней администрации войдет в структуру действующих департаментов центральной администрации Нижнего Новгорода, часть останется на местах. Учитывая большую отдаленность, некоторые должности в центральной администрации могут территориально находиться в Кстове для оперативного принятия решений. Но какие именно, Юрий Шалабаев пока не уточнил.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2025 году произошло слияние Нижнего Новгорода и Кстовского округа. В сентябре избрана новая гордума в составе 39 человек. Кстовский совет депутатов упразднен. Часть функций до конца года остается у самостоятельной кстовской администрации, пока действует переходный период. С 2026 года она окончательно частью администрации Нижнего Новгорода.

