Между отчаянием и мошенниками: легальный выход из долгового кризиса

Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк провел в воронежском Доме журналистов круглый стол на тему урегулирования задолженности физических лиц. Её актуальность подтверждает статистика: количество лиц, уже прошедших процедуру банкротства, в России на октябрь текущего года составило 517 тыс. человек. Прирост по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — 20%. По прогнозам банка, в случае сохранения такого темпа прироста, количество банкротов может вырасти к 2029 году до 2 млн. человек.

Фото: пресс-служба Сбера

Одной из причин банкротства физических лиц эксперты банка считают агрессивную рекламу недобросовестных компаний, обещающих гражданам списание долгов, призывающих использовать банкротство как единственный способ от их избавления, а также низкую информированность населения о его последствиях и о других законных и доступных вариантах урегулирования задолженности.

Спикерами на Круглом столе выступили заместитель председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка Михаил Белоусов, директор Воронежского регионального центра ПЦП Урегулирование задолженности Максим Беляков, оперуполномоченный по особо важным делам отдела по противодействию имущественным преступлениям, совершенным в сфере компьютерной информации ГУ МВД Воронежской области Ольга Гудкова.

Как «списание долгов» иногда может лишить квартиры

В ходе мероприятия спикеры отметили, что на рынке юридических услуг встречаются недобросовестные компании, которые стремятся заработать на чужом несчастье. Поэтому если выплачивать кредит становится не по силам, необходимо в первую очередь обращаться в банк, который заинтересован в долгосрочном благополучии клиента и предлагает различные варианты решения проблемы.

Отвечая на вопрос журналиста о том, как распознать недобросовестную фирму (их принято называть раздолжнителями), эксперты Сбера выделили несколько характерных признаков: агрессивные рекламные обещания с использованием слоганов вроде «спишем все долги», «быстрое и простое решение всех проблем», «раз в пять лет вам положено списание долгов по закону» и др., давление на человека, находящегося в стрессе и уязвимом положении, с требованием принять решение немедленно. Также подобные фирмы скрывают реальные последствия банкротства и могут ввести в заблуждение. Так, от клиента скрывается тот факт, что после банкротства он в течение пяти лет обязан сообщать о факте своего банкротства при каждом обращении за кредитом. Кроме того, человек даже может лишиться своего имущества. Гражданину, признанному банкротом, назначается финансовый управляющий, который фактически вправе распоряжаться его активами, в том числе денежными средствами.

Раздолжнители чаще всего стараются убедить клиента в том, что банк — это «враг», и предлагают свой «единственный» выход, отрезая клиенту путь к официальному диалогу с кредитором.

Хотя, отметили спикеры, обратись человек в банк своевременно, многих неприятных последствий он смог бы избежать.

Фото: пресс-служба Сбера

Инструменты урегулирования

Как рассказал Максим Беляков, государство предусмотрело законодательные инструменты, которые помогают людям, попавшим в сложную финансовую ситуацию, в ФЗ 377 и ФЗ 353.

«Если по тем или иным критериям гражданин не попадает под условия федерального законодательства, у банка есть собственные программы урегулирования, — подчеркнул спикер. К примеру, однократный пропуск платежа — можно раз в полгода воспользоваться такой возможностью.

Другие механизмы:

реструктуризация — это временное снижение ежемесячного платежа на срок от нескольких месяцев до года. Она снижает финансовую нагрузку для клиента и дает ему время разрешить финансовые или житейские сложности.

комплексное урегулирование — урегулирование долга по кредитам в Сбере и других банках, МФО и др.

За 10 месяцев 2025 года Сбер реструктуризировал почти 94 тыс. кредитов жителей Черноземья на сумму около 27 млрд рублей, в том числе в рамках программы комплексного урегулирования провел 1 тыс. сделок на сумму 310 млн руб. Также было заключено 240 мировых соглашений на сумму 70 млн руб. по кредитам с длительной просроченной задолженностью. Это позволило заемщикам стабилизировать сложную финансовую ситуацию, в которой они по различным причинам оказались. Получить поддержку можно по всем видам займов (ипотека, потребительский кредит, автокредит, кредитная карта).

Эксперты считают: чем раньше клиент осознает, что у него есть финансовые проблемы, тем больше вариантов помощи сможет предоставить банк. Обратиться в кредитную организацию — это единственный способ начать решать проблему, а не усугублять ее, рискуя попасть на удочку мошенников, которые, эксплуатируя временные трудности, могут привести к полной и безвозвратной потере активов. Легальное урегулирование через банк, при всех возможных сложностях, оставляет клиента в правовом поле и дает шанс на восстановление финансового здоровья.

Криминальные схемы усложняются

Другая важная тема круглого стола — телефонное мошенничество. Как отметила Ольга Гудкова, «криминогенная ситуация, связанная с совершением преступлений с использованием информационных или коммуникационных технологий (ИКТ), остаётся напряжённой, с учётом постоянно изменяющейся специфики преступлений, способов и методов их совершения. На территории Воронежской области за 11 месяцев текущего года зарегистрировано 7999 преступлений, совершённых с использованием ИКТ. Наибольший ущерб наносит мошенничество, совершаемое путем обзвона граждан под различными предлогами с использованием GSM-связи, мессенджеров Telegram и WhatsApp.

За 11 месяцев текущего года сумма ущерба по таким категориям преступлений составляет более 500 млн рублей.

Человеку звонят якобы от имени сотрудника банка, полиции или прокуратуры, убеждают, что его денежные средства в опасности, и, в связи с этим, их необходимо задекларировать. Либо кто-то из родственников попал в беду, и для решения этого вопроса необходима определенная сумма денежных средств.

По словам Ольги Гудковой, «в последнее время в эпидемию превратилась проблема дропперов»: мошенники создали целую индустрию по вербовке подставных лиц для вывода денежных средств, полученных преступным путем.