Удмуртия стала лидером ПФО по продажам квартир должников

За год в Удмуртии продали 60 квартир ипотечных должников, что на 22% меньше, чем годом ранее. При этом в 2025 году регион оказался лидером Приволжского федерального округа (ПФО) по числу проданных долговых квартир, согласно результатам исследования коллекторского агентства «Долговой консультант».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коллекторское агенство «Долговой консультант» Фото: Коллекторское агенство «Долговой консультант» Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коллекторское агенство «Долговой консультант» Фото: Коллекторское агенство «Долговой консультант»

«Количество завершенных торгов сокращается, вероятно, потому что должники стали реже доводить ситуацию с неплатежами до торгов, — комментирует генеральный директор агентства Денис Аксёнов.— На снижение количества торгов также влияет высокая стоимость квадратного метра и увеличение срока экспозиции квартир на вторичном рынке в случае, если квартира приобретается для последующей перепродажи». Покупателей стало заметно меньше, остались только охотники за лотами с большим дисконтом,— добавил эксперт.

В целом по стране на торгах было реализовано 2,08 тыс. квартир, в ПФО — 499 квартир должников. В сравнении с прошлым годом эти показатели уменьшились почти на 1 тыс. и на 195 соответственно.

В Удмуртии средняя цена одного объекта в этом году составила 2,28 млн руб. Год к году ценник вырос на 28,9%. По этому показателю республика расположилась на третьем месте среди регионов ПФО. Для сравнения, в 2024 году средняя цена торгов составляла 1,4 млн руб. Тогда было продано 75 квартир должников.

Владислав Галичанин