Удмуртия стала лидером ПФО по продажам квартир должников

За год в Удмуртии продали 60 квартир ипотечных должников, что на 22% меньше, чем годом ранее. При этом в 2025 году регион оказался лидером Приволжского федерального округа (ПФО) по числу проданных долговых квартир, согласно результатам исследования коллекторского агентства «Долговой консультант».

Фото: Коллекторское агенство «Долговой консультант»

Фото: Коллекторское агенство «Долговой консультант»

Фото: Коллекторское агенство «Долговой консультант»

Фото: Коллекторское агенство «Долговой консультант»

«Количество завершенных торгов сокращается, вероятно, потому что должники стали реже доводить ситуацию с неплатежами до торгов, — комментирует генеральный директор агентства Денис Аксёнов.— На снижение количества торгов также влияет высокая стоимость квадратного метра и увеличение срока экспозиции квартир на вторичном рынке в случае, если квартира приобретается для последующей перепродажи». Покупателей стало заметно меньше, остались только охотники за лотами с большим дисконтом,— добавил эксперт.

В целом по стране на торгах было реализовано 2,08 тыс. квартир, в ПФО — 499 квартир должников. В сравнении с прошлым годом эти показатели уменьшились почти на 1 тыс. и на 195 соответственно.

В Удмуртии средняя цена одного объекта в этом году составила 2,28 млн руб. Год к году ценник вырос на 28,9%. По этому показателю республика расположилась на третьем месте среди регионов ПФО. Для сравнения, в 2024 году средняя цена торгов составляла 1,4 млн руб. Тогда было продано 75 квартир должников.

Владислав Галичанин