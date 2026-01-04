КРаТное преимущество

В 2025 году в Нижегородской области продолжались торги по продаже прав комплексного развития территорий (КРТ). В первую очередь инвесторов-застройщиков интересовал Нижний Новгород с его большим отложенным спросом на новые квартиры. Некоторые иногородние девелоперы били ценовые рекорды. Соответственно, вырос и доход областного бюджета. За год от аукционов КРТ власти собрали чуть более миллиарда рублей — почти вдвое больше, чем в 2024 году. Об удачных и неудачных аукционах, а также новых проектах, — в подборке «Ъ-Приволжье».

Застройщик из Белгорода выиграл торги на КРТ в Нижнем Новгороде Застройщик из Белгорода ООО СЗ «Альфа.Норма» выиграл торги на право комплексного развития территории в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Строительство планируется вести на двухконтурной площадке в границах улиц Дьяконова, Борской, Львовской, Бурденко и проспекта Бусыгина, а также Львовской и Дворовой. СЗ «Альфа.Норма» поднял цену лота почти в девять раз, со стартовых 14,8 млн до 130,5 млн руб. Читать далее

Суд признал законным первый аукцион КРТ в закрытом Сарове Саровские застройщики попытались не пустить в город атомщиков нижегородскую компанию ННДК, которая выиграла первый в Сарове аукцион КРТ на 6 га территории города. Однако оспорить торги местным игрокам не удалось, победитель получил законное право строить в Сарове. Читать далее

Дзержинск в 2025 году не заинтересовал инвесторов старыми кварталами В первой половине 2025 года власти попытались привлечь инвесторов в Дзержинск, где по программе КРТ планировалось снести 54 ветхих дома. Торги дважды не состоялись. В связи с этим в минграде Нижегородской области решили пересмотреть параметры проекта и его финансово-экономическую модель. Читать далее

Почти три тысячи нижегородцев будут расселены в первых проектах КРТ К концу августа по заключенным в Нижнем Новгороде семи договорам о комплексном развитии территорий (КРТ) активное расселение сейчас идет на четырех площадках. Это проект КРТ жилой застройки на ул. Правды, где ветхий и аварийный фонд ликвидирует застройщик «Новый город» из Твери. На улице Самочкина застройщик из группы «Самолет» расселил и снес семь старых домов, подготовил к сносу еще три дома и получил разрешение на строительство первой очереди ЖК. Читать далее

Московский Level Group получит проект КРТ на Гребном канале в Нижнем Новгороде В торгах на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории (КРТ) в границах набережной Гребного канала и берега реки Волги в Нижнем Новгороде приняла участие только одна компания — ООО «Левел Ап» (входит в московскую группу «Левел Груп»). Проект предполагает строительство гостиницы, многоквартирного дома, индивидуального дома, школы на 500 мест и детского сада на 200 мест. Также планируется создание благоустроенной набережной от Гребного канала до центра города, общественных пространств и спортивной инфраструктуры. Читать далее

Краснодарский застройщик получил второй участок под КРТ в нижегородских Новинках Конкурс на второй лот комплексного развития незастроенной территории (КРТ) около поселка Новинки в Нижнем Новгороде не состоялся. До недо допустили только одного претендента, ООО «Спецзастройщик "Спортивная деревня 1"», с которым и заключат контракт. Компания входит в ГК «Девелопмент ЮГ» из Краснодара, она предложила вложить в проект 105,7 млрд руб. В рамках договора КРТ девелопер передаст 3,51% жилых и нежилых помещений в областную собственность. Читать далее

Стоимость КРТ в районе Панина в Нижнем Новгороде выросла на аукционе в 35 раз ООО «Спецзастройщик "Эколайф"» (г. Ижевск, входит в группу компаний UDS) выиграл аукцион на право комплексного развития территории (КРТ) жилой застройки в границах улиц Бориса Панина, Полтавской, Республиканской, Ижорской и Высоковского проезда в Советском районе Нижнего Новгорода. Цена права на заключение договора о КРТ составила 406,6 млн руб. В рамках проекта необходимо расселить и снести 20 многоквартирных домов (включая семь аварийных) и один частный дом, чьим собственникам выплатят компенсацию. На освобожденных участках за семь лет застройщик должен построить более 47 тыс. кв. м нового жилья. Читать далее

Нижегородские власти утвердили мастер-план развития территории стадиона «Водник» В конце года нижегородский региональный штаб по градостроительной деятельности утвердил мастер-план комплексного развития территории (КРТ) стадиона «Водник» в центре Нижнего Новгорода. На этой территории планируется построить крытую ледовую арену, спорткомплекс, открытый стадион с футбольным полем, баскетбольную площадку и зону воркаута. Общую стоимость строительства этого спортивного ядра в областном правительстве оценили в 2 млрд руб. Для реализации проекта планируется привлечь частные инвестиции. Чтобы инвестор смог окупить и затраты на строительство спортивных объектов, ему дадут возможность построить рядом со спортивными объектами два многоэтажных жилых дома. Читать далее