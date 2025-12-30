Саратовская область заказала еще один теплоход на подводных крыльях

Саратовская область заключила договор на изготовление пассажирского судна на подводных крыльях типа «Метеор» для перевозок по Волге. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Z 64».

Фото: t.me / valdaisaratov В Нижнем Новгороде для Саратовской области соберут еще один теплоход

Собирать судно будет Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях им. Алексеева в Нижнем Новгороде, выбранное по итогам открытого конкурса. Ожидаемый срок завершения изготовления — июль 2027 года.

В этом году по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина в регионе возобновились скоростные пассажирские перевозки, включая маршруты «Саратов-Маркс-Воскресенское-Вольск-Балаково», по которым курсировали четыре судна, в том числе «Юрий Гагарин», «Петр Столыпин» и «Генерал Панфилов».

Губернатор Роман Бусаргин отметил, что «текущий год показал востребованность речных пассажирских перевозок. Приобретение скоростного «Метеора» позволит расширить географию, так как по техническим характеристикам судно имеет больше возможностей. Планируется, что это судно будет названо в честь академика, ученого-генетика Николая Вавилова, сказал глава региона.

