С 1 января 2026 года стоимость кубометра газа для жителей Татарстана составит 8,55 руб., а с 1 октября вырастет еще на 8,5% — до 9,28 руб. за кубометр. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте антикоррупционной экспертизы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С 1 октября 2026 года цена за кубометр газа в Татарстане вырастет до 9,28 рублей

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ С 1 октября 2026 года цена за кубометр газа в Татарстане вырастет до 9,28 рублей

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Нормы потребления газа без счетчиков зависят от типа жилья и оборудования: в домах с центральным отоплением и газовой плитой расход составляет от 12 до 24,5 кубометра в месяц на человека, в домах с местным отоплением — 8,5 кубометра на кв. метр отапливаемой площади, для индивидуальных бань — 3,72 кубометра на кубометр объема, для теплиц — 4,55 кубометра на «квадрат».

Влас Северин