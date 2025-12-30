У Hyundai выходит время

Hyundai сможет вернуться в Россию только на рыночных условиях. Компания упустила возможность воспользоваться опционом обратного выкупа и вернуть производственный актив в Санкт-Петербурге менее чем за 10 тыс. руб. Сейчас на заводе ARG выпуск автомобилей приостановлен, сообщают СМИ. Машинокомплекты, из которых собирались авто под маркой Solaris, закончились. Еще один завод южнокорейского бренда, который компания приобрела в 2021-м у концерна General Motors, также планируется перезапустить в новом году с китайскими партнерами. Кто локализует производство на бывших мощностях корейских брендов? И есть ли у ушедших из России автопроизводителей возможность вернуться? Разбиралась Юлия Савина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Hyundai имела право обратного выкупа до января 2026 года. Однако из-за геополитической ситуации компания не смогла воспользоваться опционом. В октябре свой шанс вернуться без потерь упустила японская Mazda. Вместо бестселлеров Mazda 6, CX-5 и CX-9 завод Sollers во Владивостоке теперь производит пикапы и туристические автобусы. Hyundai еще может попытаться договориться о продлении сроков, но вероятность успеха у этих переговоров крайне низкая, считает управляющий партнер компании BMS Group Алексей Матюхов: «При желании можно подобрать какие-то основания, например, невозможность из-за санкционных ограничений исполнить опцион. Но с максимально возможной вероятностью подобное обжалование перспектив иметь не будет. Когда заключались подобные опционы, у резидентов недружественных стран был примерный прогноз, когда эта конфликтная ситуация может быть исчерпана. Исходя из этого, они планировали сроки опционов. В большинстве случаев эти предположения не оправдались».

Опцион на выкуп своих производственных мощностей в России, например, у Nissan действует до 2028 года. Там после ухода бренда выпускали кроссоверы Xcite, а теперь собирают Lada Iskra. Также еще два года на возвращение есть у компании Renault. Однако на московский завод, где сейчас с конвейера сходят «Москвичи» и планируют также запустить сборку компактных электромобилей-гаджетов «Атом», она претендовать не может. У Renault есть еще шанс вернуть долю в АвтоВАЗе, но только если правительство сочтет это приемлемым для России, заметил старший юрист юридической компании a.t.Legal Илья Пасенко: «Указом президента установлены достаточно конкретные критерии. Этот особый порядок применяется только для компаний из недружественных юрисдикций, либо если компании из дружественных юрисдикций находятся под контролем физических или юридических лиц из недружественных стран. При согласовании сделки, естественно, правительственная комиссия смотрит на то, сохранятся ли рабочие места, как предприятие будет развиваться, станет ли ситуация более выгодной для работников и внутреннего рынка России, какие инвестиции планирует новый покупатель и так далее».

В октябре 2025-го вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что 11 из 13 автозаводов возобновили свою работу после ухода глобальных брендов. Две оставшиеся площадки будут запущены в 2026 году. По словам автоэксперта Олега Мосеева, на запуск завода с учетом тестовой сборки от момента договоренностей до серийного начала производства нужно от 9 до 12 месяцев. И претендентов на существующие мощности, по его словам, много: «Chery под брендом Tenet активно производит машины в Калуге, и при этом у компании есть желание локализовать Omoda, Jetour, Jaecoo, Еxeed. Площадки все больше становятся востребованными, все меньше шансов остается у корейских, японских брендов.

Про европейцев вообще молчим, они, очевидно, уже вряд ли вернутся с полноценным производством. На ГАЗе, на площадях Skoda, скорее всего, будет собираться Geely. На площадках Hyundai в Санкт-Петербурге — автомобили группы Chery».

Решение о возвращении любых покинувших Россию брендов, в том числе автомобильных, будет приниматься из прагматических соображений, подчеркивал Владимир Путин. По его словам, если возобновление работы какой-либо компании для России будет невыгодно, найдутся тысячи причин, чтобы ее не пускать, даже если компания уходила из страны «со слезами».

Юлия Савина, Никита Путятин