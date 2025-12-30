«Известия»: авиакомпании получат 50 новых российских самолетов за два года

Российские авиакомпании в 2026–2027 годах получат более 50 новых отечественных самолетов, включая Ту-214, Ил-114 и Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщили «Известиям» в отрасли.

Среднемагистральный лайнер Ту-214 недавно прошел сертификацию с обновленными 17 системами, среди которых новые метеолокаторы и комплексы предупреждения столкновения в воздухе. По словам главы Минпромторга Антона Алиханова, модернизация Казанского авиазавода позволит выпускать до 20 таких машин в год. В 2026 году планируется произвести 8 самолетов, а в 2027-м — 12. Контракты с первыми покупателями могут заключить не позднее начала апреля.

Региональный Ил-114-300 завершил 99% испытательных полетов и готовится к запуску в серийное производство, рассказали изданию в «Ростехе». Его сертификация ожидается в первом квартале 2026 года. Самолет, собираемый на Луховицком авиационном заводе, призван заменить устаревшие Як-40 и Ан-24. Первые три машины будут переданы заказчикам в 2026 году.

Sukhoi Superjet 100 с отечественным двигателем ПД-8, сертификация которого также намечена на первый квартал 2026 года, находится на разных этапах сборки. В производственном центре ПАО «Яковлев» в Комсомольске-на-Амуре готовятся 24 таких самолета. На Иркутском авиазаводе строится около 20 самолетов МС-21, из которых 18 передадут после завершения сертификационных испытаний.

Кроме того, в «Ростехе» сообщают о завершении программы восстановления девяти воздушных судов семейства Ту-204-214, одного Ан-148 и двух Ил-96-400Т, начатой в 2022 году. Два самолета Ту-204 планируют передать в 2026–2027 годах Red Wings и еще одной отечественной авиакомпании.