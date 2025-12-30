В 2026 году в Татарстане на поддержку граждан в приобретении жилья выделят 23,8 млрд руб. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовых актов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На помощь в покупке жилья в Татарстане в 2026 году выделят 23,8 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ На помощь в покупке жилья в Татарстане в 2026 году выделят 23,8 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Средства будут направлены на реализацию программы социальной ипотеки и на приобретение жилых помещений через Государственный жилищный фонд республики. Планируется построить 150,6 тыс. кв. м жилья.

Финансирование будет осуществляться за счет платежей организаций (9,2 млрд руб.), средств Госжилфонда (13,8 млрд руб.) и бюджета республики (700 млн руб.). Контроль за ходом реализации программы будет осуществлять Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана. Постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Влас Северин