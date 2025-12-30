Сфера маркетинга стала лидером по росту подработок в Петербурге в 2025 году

Наибольший рост числа предложений частичной занятости в Петербурге за 2025 год пришелся на сферы маркетинга, рекламы и PR. Об этом сообщил сервис «Авито Подработка». За год таких вакансий стало более чем в 2,6 раза больше. Среднее предлагаемое вознаграждение в этой области составило около 33,6 тыс. рублей в месяц при гибком графике.

На втором месте по приросту предложений — сфера доставки, грузоперевозок и логистики (+159%). Здесь средний доход на подработке достигал примерно 51,3 тыс. рублей. Замыкает тройку лидеров пищевая промышленность, где количество объявлений выросло почти в 2,5 раза, а среднее вознаграждение составило около 30,7 тыс. рублей в месяц.

По словам директора сервиса «Авито Подработка» Сергея Яськина, рынок гибкой занятости в России активно развивается: количество предложений подработки за год выросло на 42%, а число откликов соискателей — на 58%. Это свидетельствует о растущем интересе как бизнеса к найму на неполный график, так и людей к дополнительному заработку, который можно совмещать с учебой или основной работой.

