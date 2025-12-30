Объем транзакций через систему «Мир» превысил 100 трлн рублей

Общий объем транзакций, произведенных с помощью российской платежной системы «Мир» за 10 лет, превысил сумму в размере 100 трлн руб. Об этом сообщил генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин в интервью телеканалу «Россия 24».

За 10 лет работы через «Мир» было совершено более 86 млрд операций. «Мы приросли за этот год чуть больше, чем на 17%»,— сказал господин Дубынин. Он сообщил, что эмиссия на данный момент составляет 475 млн карт.

По словам господина Дубынина, уход международных платежных систем из России стал причиной для расширения доли национальных карт на рынке.

Первые карты системы «Мир» были выпущены в декабре 2015 года. Она стала российским аналогом Visa и Mastercard, которые приостановили международные операции в России в 2022 году. Оператор «Мир» — НСПК, 100% акций компании принадлежат Центральному банку России.