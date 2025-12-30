Замечание о сне в парадной привело к поножовщине в хостеле на Итальянской улице

Во втором часу ночи 29 декабря в полицию поступило сообщение о поножовщине в хостеле на Итальянской улице, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Прибывшие на место правоохранители обнаружили 40-летнего жителя Соснового Бора с многочисленными ранениями. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В хостеле задержали и предполагаемого обидчика сосновоборчанина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Как пояснил 52-летний фигурант, его возмутило замечание оппонента, который предложил ему не спать в парадной. В итоге разбуженный, который, как оказалось, был неоднократно судим, схватился за нож. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Андрей Маркелов