АвтоВАЗ проиндексирует цены на Lada c января 2026 года

АвтоВАЗ проиндексирует цены на модельный ряд Lada на 0,5% в 2026 году. Также значительно снизится стоимость седана Aura и универсала Largus. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Как уточнили в АвтоВАЗе, Lada Granta можно будет приобрести за 850 тыс. руб. (среднее изменение — 1,9%), новинку Lada Iskra — за 1,277 млн руб. (в среднем — 1,8%). Индексация для Lada Niva Legend и Lada Niva Travel составит 1,8% и 1,9% соответственно.

При этом начальная цена Lada Aura опустится на 14%, до 2,25 млн руб. Lada Largus подешевеет на 3,8%, до 1,59 млн руб. Практически не изменятся цены на авто семейства Lada Vesta — 1,58 млн руб.

По словам главы АвтоВАЗа Максима Соколова, компании удалось найти способ сокращения издержек для удержания цен в следующем году на уровне 2025-го. Инфляционные факторы и налоговые изменения на это не повлияли, заверил господин Соколов. «Мы подтверждаем планы по обновлению модельного ряда и намерены в наступающем году начать производство флагманского кроссовера Lada Azimut, оснастить Niva Legend новым двигателем объемом 1,8 л, а также вывести на рынок Vesta Sport»,— добавил он.