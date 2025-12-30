Инспектора филиала челябинского ГУФСИН будут судить за получение взятки

Следственный отдел по Ленинскому району Челябинска СУ СК России по Челябинской области завершил расследование уголовного дела в отношении 34-летнего бывшего инспектора филиала уголовно-исполнительной инспекции по Ленинскому району регионального управления ГУФСИН РФ. Его обвиняют по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), сообщает пресс-служба госоргана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, сотрудник филиала в 2023-2025 годах получил от 10 местных жителей взятки в размере от 2 тыс. руб. до 30 тыс. руб., всего — более 80 тыс. руб. Взамен он позволял неоднократно нарушать запреты, установленные в связи с избранием меры пресечения в виде ограничения свободы или домашнего ареста. Горожане могли покидать квартиры и территорию Челябинска и не являться для отметок в госорганы. Также инспектор способствовал досрочному прекращению наказания, невнесению местных жителей в заявления о лицах, подлежащих административному надзору.

Преступления выявили сотрудники регионального УФСБ России при содействии отдела по борьбе с экономическими преступлениями ОП «Ленинский», управления собственной безопасности ГУФСИН России по Челябинской области.

Материалы дела направлены в Ленинский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.