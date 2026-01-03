Между премьерой и отменой

Событийная программа Нижегородской области в ушедшем 2025 году была насыщенной. В ней нашлось место новым и экспериментальным форматам, премьерам и юбилеям. Однако несколько традиционных фестивалей власти все же отменили из-за беспилотной угрозы. Чем запомнилась культурная жизнь региона — в подборке «Ъ-Приволжье».

Первая международная биеннале экологического искусства состоялась в Нижнем Новгороде Первая международная биеннале экологического искусства прошла в Нижнем Новгороде с 18 апреля по 20 ноября и была посвящена осмыслению взаимоотношений человека и природы. Выставки были организованы в Арсенале, НГХМ, Русском музее фотографии и других культурных центрах города. За семь месяцев биеннале посетили более 170 тыс. человек.

Восьмой мультимедийный фестиваль Intervals состоялся в Нижнем Новгороде Более 25 художников из 10 стран украсили масштабными инсталляциями 17 городских объектов, среди них кремль, Чкаловская лестница, Александровский сад, пространство «Цех», Академия «Маяк», Ярмарка, планетарий имени Г.М. Гречко. Фестиваль посетили более 450 тыс. зрителей — на 100 тыс. больше, чем в прошлый раз.

Фестиваль «Столица закатов» прошел в Нижнем Новгороде в пятый раз Его посетили более 490 тыс. зрителей — на 11% меньше, чем в прошлом году. В Александровском саду прошли концерты классической музыки, выступили певица Ева Польна, коллектив Global Jazz Quartet, рэпер L'One с хором и группа «Звери». В этом году «Столица закатов» также объединилась с фестивалями Summer Sound и «Это лето», на них выступили группы «Комната культуры», Cream Soda, «Три дня дождя», «Сироткин», The Hatters, Zoloto, «Обстоятельства» и другие исполнители.

Первую и единственную футуристическую оперу «Победа над Солнцем» воссоздали в Нижнем Новгороде Реконструкцию представили в Пакгаузе 5 июня. Произведение было написано в 1913 году, со временем некоторые части оперы были утеряны. Для новой постановки их восстановили с помощью нейросетей SymFormer и Kandinsky. Первая создала недостающие музыкальные фрагменты на основе сохранившихся, а вторая анимировала эскизы костюмов и декораций, выполненные Казимиром Малевичем.

«Выкса-фестиваль» прошел в городе металлургов в пятнадцатый раз Юбилейный фестиваль собрал 38 тыс. человек (на 3 тыс. больше, чем в прошлый раз). Программа включила в себя спектакли, квартирные выставки, карнавальное шествие, выступления хора, концерты групп «Поколение Ы», «Дайте танк (!)», «Хадн дадн», «СмешBand» и другие события.

Традиционный гастрофестиваль «Арзамасский гусь» вернулся после перерыва в несколько лет На фестиваль приехали шеф-повара из Нижнего Новгорода, Калининграда, Рязани и Москвы. В программе были кулинарные лекции и мастер-классы, выступления нижегородских и арзамасских музыкальных коллективов. Также на фестивале развернули фудкорт, ярмарку фермерской продукции и изделий ремесленников. Участниками «Арзамасского гуся» стали 28 тыс. человек.

Девятый фестиваль современного российского кино «Горький fest» состоялся в Нижнем Новгороде Он проходил с 10 по 16 июля. Основной темой в этом году стал авангард. В конкурсную программу фестиваля были отобраны 19 фильмов, главный приз получил фильм режиссера Кирилла Верхозина «Колхандра». Всего прошло более 60 показов, лекций, дискуссий и презентаций. Предъюбилейный «Горький fest» собрал 50 тыс. зрителей — вдвое меньше, чем в прошлый раз.

Третий театральный фестиваль «Специфик» собрал рекордные 7,5 тысячи зрителей За два уикенда режиссеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновска и Нижнего Новгорода представили девять спектаклей на необычных для театра площадках: на спортплощадке православной гимназии и барже, в торговом центре «Этажи», чайной «Столбы», яхт-клубе «Ока», усадьбе Рябининой, бассейне «Дельфин» и квартале «Красный просвещенец».

Научно-популярный фестиваль «42» вернулся в Нижний Новгород после шестилетнего перерыва В этот раз он был приурочен к десятилетнему юбилею Парка науки ННГУ. Программа объединила лекции о физике, химии, космосе, музыке и животных, показы документального кино, мастер-классы и квизы. Фестиваль посетили более 7 тыс. человек.

Возрожденный фестиваль «Современная музыка» прошел в Нижнем Новгороде во второй раз Мероприятие было посвящено 80-летию победы в Великой Отечественной войне. С 25 сентября по 5 октября в Пакгаузе прозвучали фрагменты балета Сергея Прокофьева «Золушка», сонаты Мечислава Вайнберга для скрипки, опера «Дневник Анны Франк», «Голливудская книга песен» Ханса Эйслера, прошел вечер балетов на музыку Леонида Десятникова.