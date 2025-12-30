Лукашенко в преддверии Нового года помиловал 22 человека

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 22 человек — 15 женщин и 7 мужчин. У 11 из них есть несовершеннолетние дети. 20 человек, получивших помилование, содержались в колониях за преступления экстремистской направленности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул первого», все 22 человека обратились на имя главы государства с ходатайствами о помиловании, признали вину и раскаялись в содеянном.

«Решение о помиловании принято президентом из гуманитарных соображений и в интересах семей, а также с учетом положительных характеристик помилованных лиц», — отмечается в сообщении.