Бывший футболист «Шинника» умер в 32 года

Бывший полузащитник ярославского ФК «Шинник» Иван Зынин умер на 33-м году жизни. Об этом сообщается в соцсетях клуба.

Фото: ФК «Шинник»

«Сегодня ночью на 33-м году жизни не стало тренера Академии "Шинник", бывшего игрока команды Ивана Николаевича Зынина. Выражаем глубокие и искренние соболезнования родным и близким Ивана Николаевича»,— указывается в сообщении.

Зынин — воспитанник «Шинника». Он играл за команду в сезоне 2014/15. После завершения карьеры стал тренером.

Алла Чижова