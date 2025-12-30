В Курганской области на трассах ограничили движение для автобусов и грузовиков

На нескольких участках трасс Курганской области ограничили движение для грузовиков и автобусов из-за снегопада, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Проезд запрещен с 12:00 30 декабря на восьми участках дорог. Среди них: Шадринск — Ялуторовск, Шадринск — Миасское, «Иртыш» — Шумиха — Усть-Уйское — граница Казахстана, «Иртыш» — Песчанотаволжанское — «Шадринск — Миасское», Курган — Половинное —Воскресенское — граница Казахстана, Курган — Звериноголовское (до границы Казахстана), Петухово — Частоозерье, Курган — Куртамыш — Целинное.

Подрядчики устраняют последствия снегопада. Ограничения снимут после прекращения непогоды.