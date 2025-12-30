«ЭнергосбыТ Плюс» подал иск в суд для защиты интересов жителей самарского ТСН

Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» (входит в Группу «Т Плюс») инициировал процедуру банкротства товарищества собственников недвижимости (ТСН) «Город Мира» из-за задолженности в 24,418 млн руб. Иск был подан в Арбитражный суд Самарской области.

«ЭнергосбыТ Плюс» сообщает, что ТСН не оплачивает поставленные с августа 2024 года по ноябрь 2025 года тепло и горячую воду, мотивируя это отсутствием финансовых средств. При этом, как отмечают в компании, большая часть жильцов своевременно оплачивает коммунальные услуги.

Помимо финансового долга ТСН «Город Мира» не оформило ввод в эксплуатацию тепловых сетей, находящихся в его управлении, и не получило необходимое разрешение от Ростехнадзора. Несмотря на это, поставка тепла и горячей воды жителям продолжается.

Энергетики выражают обеспокоенность тем, что эксплуатация нелегальных тепловых сетей может привести к авариям и угрожает имуществу, здоровью и жизни жильцов семи многоквартирных домов, расположенных по улицам Гастелло, Санфировой и Московскому шоссе.

Евгений Чернов